«Шарлеруа» – «Андерлехт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Шарлеруа» – «Андерлехт», который состоится 26 декабря 2022 года

«Шарлеруа»

«Зебры» в чемпионате Бельгии находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним результаты нескольких крайних матчей с участием «Шарлеруа». С минимальным счётом «чёрно-белые» одержали победу над «Антверпеном» в матче 15-го тура Лиги Жюпилер. В игре следующего тура с разницей в три мяча «зебры» проиграли «Генку» на их поле. В 1/16 Кубка Бельгии «Шарлеруа» уступил команде «Серен» с большим счётом.

Турецкому «Бешикташу» со счётом 1:2 «чёрно-белые» проиграли в рамках товарищеского матча.

«Андерлехт»

«Пурпурно-белые» занимают на текущий момент одиннадцатое место, опережая всего лишь на одно очко «чёрно-белых» из Шарлеруа. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками «Андерлехта» за последнее время. В 17-ом туре чемпионата «пурпурно-белые» дома всухую, пропустив пару голов, уступили «Генку». Перед встречей с «Шарлеруа» команда из Андерлехта провела три товарищеских матча. Ничейным исходом завершилась игра с греческой командой «ОФИ». С разницей в один гол был обыгран «Панетоликос».

Вничью сыграли «пурпурно-белые» с польской командой «Ракув» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шарлеруа» – 2.75

Ничья – 3.40

Победит «Андерлехт» – 2.36

Победит «Андерлехт» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

Четыре поражения потерпели «зебры» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «пурпурно-белые» проиграли в одном футбольном поединке

Четыре очные встречи из пяти завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

В октябре текущего года «Шарлеруа» на выезде одержал победу над «Андерлехтом». «Пурпурно-белые» не упустят возможность взять реванш за поражение. Наш прогноз: победа «Андерлехта». Коэффициент 2.36.