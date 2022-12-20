«Оуд-Хеверли» — «Кортрейк» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бельгии «Оуд-Хеверли» — «Кортрейк», который состоится 20 декабря 2022 года

«Оуд-Хеверли»

«Оуд-Хеверли» является типичным середняком чемпионата Бельгии и граничит в зоне плей-офф турнирной таблицы. Коллектив проделал большую работу, чтобы оказаться на этой стадии кубка страны, поэтому предстоящий матч станет очень важным для хозяев, а победа подарит выход в четвертьфинал, где простых соперников уже не останется. Матч не блещет яркой вывеской, однако обещает быть насыщенным и интересным для истинных ценителей футбола.

01 декабря «Оуд-Хеверли» проиграл интересный товарищеский поединок с «Лионом» (3:5), а 11 ноября в чемпионате разгромил на своем поле «Серен Юнайтед» (5:0).

«Кортрейк»

«Кортрейк» показывает очень нестабильные результаты, часто чередуя победы с поражениями. В чемпионате Бельгии коллектив идет в зоне вылета и от спасительного места отстает на четыре пункта. Такие результаты команда компенсирует выступлениями в кубке страны, где в очередной раз попробует удивить соперника и пробиться в четвертьфинал.

04 декабря «Кортрейк» в товарищеском матче обыграл «Эксельсиор» (1:0), а 13 ноября разгромно проиграл «Генту» в чемпионате (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оуд-Хеверли» – 1.7

Ничья – 4

Победит «Кортрейк» – 4.4

Статистика

«Кортрейк» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матчей «Оуд-Хеверли» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Кортрейк» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Оуд-Хеверли»

Четыре из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Оуд-Хеверли», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева выглядят более стабильно своего соперника и мы предполагаем, что в рамках одного решающего матча они окажутся сильнее, оформив выход в следующий раунд.