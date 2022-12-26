«Шарлеруа» — «Андерлехт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Шарлеруа» — «Андерлехт», который состоится 26 декабря 2022 года

«Шарлеруа»

«Шарлеруа» выигрывает не так часто, как хотелось бы болельщикам клуба, но и не проседает по очкам до зоны вылета. На данный момент коллектив имеет в активе 19 очков и располагается на 12 месте. Чтобы побороться за зону плей-офф, тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов и начать стабильно набирать баллы. Матч с «Андерлехтом» станет одним из самых интересных в этот игровой день.

08 декабря «Шарлеруа» проиграл товарищеский матч «Бешикташу» (1:2), а восьмого ноября в дополнительное время проиграл «Серен Юнайтед» в кубке Бельгии (1:4).

«Андерлехт»

«Андерлехт» выглядит очень нестабильно в чемпионате и находится лишь в середине турнирной таблицы, при этом имея амбиции на самые высокие места. Коллектив набрал 20 баллов и опережает нынешнего соперника всего на один балл. Предстоящий матч важен для обеих команд, ведь победитель сможет как минимум закрепиться на своей позиции, чтобы пытаться дальше пробираться вверх по таблице.

21 ноября «Андерлехт» проиграл «Генку» в кубке Бельгии в дополнительное время (0:1), а 14 числа разошелся миром с «Ракувом» в товарищеской встрече (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шарлеруа» – 3.25

Ничья – 3.75

Победит «Андерлехт» – 2.1

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Андерлехта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Шарлеруа» уступил в семи из десяти последних матчах во всех турнирах

«Андерлехт» выиграл три из четырех последних матчей у «Шарлеруа»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Оба клуба недобирают очки в своих матчах, поэтому логично предположить, что в личной встрече они могут поделить очки и не выявить победителя.