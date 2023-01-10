Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

ПСЖ — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:53
ПСЖ — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Анже», который состоится 11 января 2023 года

ПСЖ

В прошлом туре ПСЖ по делу проиграл «Лансу» (1:3), что возможно даст повод задуматься тренерскому штабу о игре команды в последних встречах. Тем не менее, команда лидирует в Лиге 1 с 44 баллами, опережая тот же «Ланс» только на четыре пункта. В домашней встрече с последней командой элитного дивизиона Франции никакой другой результат кроме уверенной победы даже не рассматривается.

06 января ПСЖ обыграл в кубке Франции «Шатору» (3:1), а первого числа в чемпионате уступил «Лансу» (1:3).

«Анже»

«Анже» совсем не набирал очков в последних матчах чемпионата Франции, поэтому положение команды остается крайне сложным. Последнее место в турнирной таблице и восемь набранных баллов – все что есть у аутсайдера. Чтобы сохранить прописку на следующий футбольный год, коллективу очень важно начать побеждать, но в игре с чемпионом Франции на выезде сделать это будет крайне проблематично.

06 января «Анже» переиграл в серии пенальти «Страсбур» в кубке страны (1:0), а первого числа на своем поле уступил «Лорьяну» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСЖ – 1.12
  • Ничья – 9
  • Победит «Анже» – 19

Статистика

  • ПСЖ одержал девять побед в десяти последних встречах во всех турнирах
  • «Анже» проиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Анже» проиграл 14 последних матчей парижскому гранду
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. ПСЖ пропускает практически в каждом матче за последнее время, но и достаточно забивает. Прогнозируем результативный исход этого противостояния.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:46
думаю, что в этом матче интрига только одна.... сколько забьет ПСЖ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 