ПСЖ — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Анже», который состоится 11 января 2023 года

ПСЖ

В прошлом туре ПСЖ по делу проиграл «Лансу» (1:3), что возможно даст повод задуматься тренерскому штабу о игре команды в последних встречах. Тем не менее, команда лидирует в Лиге 1 с 44 баллами, опережая тот же «Ланс» только на четыре пункта. В домашней встрече с последней командой элитного дивизиона Франции никакой другой результат кроме уверенной победы даже не рассматривается.

06 января ПСЖ обыграл в кубке Франции «Шатору» (3:1), а первого числа в чемпионате уступил «Лансу» (1:3).

«Анже»

«Анже» совсем не набирал очков в последних матчах чемпионата Франции, поэтому положение команды остается крайне сложным. Последнее место в турнирной таблице и восемь набранных баллов – все что есть у аутсайдера. Чтобы сохранить прописку на следующий футбольный год, коллективу очень важно начать побеждать, но в игре с чемпионом Франции на выезде сделать это будет крайне проблематично.

06 января «Анже» переиграл в серии пенальти «Страсбур» в кубке страны (1:0), а первого числа на своем поле уступил «Лорьяну» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.12

– 1.12 Ничья – 9

Победит «Анже» – 19

Статистика

ПСЖ одержал девять побед в десяти последних встречах во всех турнирах

одержал девять побед в десяти последних встречах во всех турнирах «Анже» проиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Анже» проиграл 14 последних матчей парижскому гранду

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз