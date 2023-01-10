«Труа» — «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» — «Марсель», который состоится 11 января 2023 года
«Труа»
«Труа» редко побеждает и в Лиге 1 всегда относится к командам, которые борются за выживание и сохранение своего места. Перед стартом очередного тура команда занимает 13 место с 18 баллами, а отрыв от зоны вылета составляет пять очков, что нельзя назвать большим преимуществом. В домашней встрече с одним из лидеров чемпионата Франции хозяев может устроить даже ничейный результат.
08 января «Труа» уступил на выезде «Лиллю» (0:2) в кубке Франции, а второго числа обыграл в чемпионате «Страсбур» (3:2).
«Марсель»
«Марсель» уверенно проводил последние официальные матчи, но все же осечки на старте сезона не дают команде полноценно бороться за чемпионство с ПСЖ. Сейчас клуб идет на третьем месте с набранными 36 очками и отстает от второй позиции на четыре пункта. Таким образом, чтобы рассчитывать на более высокое место, гости обязаны побеждать в матчах такого ранга, как нынешний и стабильно набирать очки.
07 января «Марсель» обыграл в рамках кубка Франции «Йер» (2:0), а второго числа на выезде переиграл «Монпелье» в Лиге 1 (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Труа» – 4.8
- Ничья – 4
- Победит «Марсель» – 1.68
Статистика
- «Марсель» забивает в девяти матчах подряд во всех турнирах
- «Труа» одержал лишь одну победу в десяти последних поединках
- «Марсель» выиграл у «Труа» три из пяти последних матчей в личных встречах
- Четыре из пяти матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. На данный момент между клубами большая разница в классе и разные задачи на сезон. Предполагаем, что хозяева смогут добиться успеха с разницей в 1-2 мяча.