«Труа» — «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» — «Марсель», который состоится 11 января 2023 года

«Труа»

«Труа» редко побеждает и в Лиге 1 всегда относится к командам, которые борются за выживание и сохранение своего места. Перед стартом очередного тура команда занимает 13 место с 18 баллами, а отрыв от зоны вылета составляет пять очков, что нельзя назвать большим преимуществом. В домашней встрече с одним из лидеров чемпионата Франции хозяев может устроить даже ничейный результат.

08 января «Труа» уступил на выезде «Лиллю» (0:2) в кубке Франции, а второго числа обыграл в чемпионате «Страсбур» (3:2).

«Марсель»

«Марсель» уверенно проводил последние официальные матчи, но все же осечки на старте сезона не дают команде полноценно бороться за чемпионство с ПСЖ . Сейчас клуб идет на третьем месте с набранными 36 очками и отстает от второй позиции на четыре пункта. Таким образом, чтобы рассчитывать на более высокое место, гости обязаны побеждать в матчах такого ранга, как нынешний и стабильно набирать очки.

07 января «Марсель» обыграл в рамках кубка Франции «Йер» (2:0), а второго числа на выезде переиграл «Монпелье» в Лиге 1 (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Труа» – 4.8

Ничья – 4

Победит «Марсель» – 1.68

Статистика

«Марсель» забивает в девяти матчах подряд во всех турнирах

«Труа» одержал лишь одну победу в десяти последних поединках

«Марсель» выиграл у «Труа» три из пяти последних матчей в личных встречах

Четыре из пяти матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. На данный момент между клубами большая разница в классе и разные задачи на сезон. Предполагаем, что хозяева смогут добиться успеха с разницей в 1-2 мяча.