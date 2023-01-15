Чемпионаты мира: Загадки среднего возраста-2

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вчера, 20:07

В окончании первой части данного материала был задан вопрос:

Если средний возраст стартового состава какой-то команды более 30 лет, то было ли в какой-либо подобной сборной 11 игроков возраста 30+?

Откровенно говоря — конечно же, нет!

Да и самих случаев, когда средний возраст стартового состава какой-либо из команд превысил 30 лет довольно мало. Не набралось и 60. На турнирах до 1954 года такого вообще не случалось. Что же случилось на ЧМ -54? Об этом было подробно рассказано в статье про конкретных возрастных футболистов, здесь все ответы.

На турнирах с 1954 по 1962 у четырёх команд (Англия и Южная Корея в 1954, Швеция в 1958 и Бразилия в 1962) были составы старше 30 лет в 11 матчах. Между собой эти составы не пересекались. Рубеж в 31 год ни разу не был перейдён. На ЧМ -58 впервые в матче открытия был состав старше 30 лет — у хозяев чемпионата сборной Швеции этот показатель составил 30-94.

После длительного затишья в 32 года на ЧМ -94 сборная Бельгии во всех 4 матчах имела стартовый состав старше 30 лет. А в самой первой своей игре Бельгия первой в истории вышла на матч мундиаля с составом, средний возраст которого превысил 31 год — на целых 2 дня превысил. Плюс в одном матче сборная Греции играла с составом 30+. Итого 16 подобных случаев с 1930 по 1994 годы.

А вот на ЧМ -98 сразу 16 стартовых составов у 7 команд оказались в возрасте 30+. Про Германию, Австрию, Бельгию и Шотландию уже говорили в первой части. К ним добавились Колумбия, Дания и Хорватия. Причём хорваты оказались первыми в истории, кто вышел на игру составом 30+ в седьмом матче на турнире Кубка мира, в игре за 3-е место.

После 1998 г. на каждом турнире было или 3, или 6 случаев стартового состава в возрасте 30+ (по 3 было в 2002, 2010 и 2014, по 6 — в 2006, 2018 и 2022 годах).

Плюс 2-3 случая пограничных. У Бельгии на ЧМ -2002 в первом матче против Японии средний возраст стартового состава не дотянул до 30 лет 3 дней. А у сборной Франции на ЧМ -2006 в игре 1/8 финала против Испании средний возраст состава не дотянул до 30 лет только 2 дня. Через 4 дня тем же составом, но перешагнувшим рубеж 30 лет, Франция играла в четвертьфинале против возрастного состава Бразилии (об этом чуть ниже). Ну, был ещё показатель у Коста-Рики в 29 лет и 352 дня на ЧМ -2006 в матче против Эквадора.

На ЧМ -2006 единственный раз в истории чемпионатов мира один матч начинали стартовые составы в возрасте 30+ с обеих сторон. И это был не рядовой матч, а четвертьфинал Франция (30-2) — Бразилия (30-33).

На ЧМ -2006 во второй раз в истории мундиалей на финальный матч вышла команда, чей средний возраст превышал 30 лет. Это была сборная Франции, возраст основы 30-10. Но сборная Бразилии образца 1962 года остаётся единственной в истории чемпионатов мира командой, которая не только финал, но и все 5 матчей перед ним провела в составе возрастом 30+. И 5 из всех 6 матчей бразильцы выиграли, однажды сыграв 0:0 в группе.

На ЧМ -2022 во второй раз в истории мундиалей команда, ставшая чемпионом мира, начинала свой первый матч на победном турнире с составом 30+. Речь, понятно, о сборной Аргентины и её матче против Саудовской Аравии. Но в финальном матче ЧМ -2022 средний возраст стартового состава сборной Аргентины был 28 с лишним лет.

Сколько, например, игроков старше 30 лет могло быть в стартовом составе, чтобы их средний возраст оказался более 30 лет?

Это зависит не только от количества игроков возраста 30+, но и от возраста остальных футболистов.

В среднем наличие 6 футболистов 30+ сделает средний возраст 11 футболистов более 30 лет. Чаще всего встречался именно этот вариант. Если, конечно, остальные 5 человек не юниоры 17-18 лет, что вряд ли.

Самый первый случай среднего возраста 30+ был зарегистрирован на ЧМ -54 17 июня в матче Англия — Бельгия. У англичан в составе было 7 игроков старше 30, в том числе и 39-летний Стэнли Мэтьюз.

40 лет на мундиалях после 1954 г. ни в одной команде не было в стартовом составе 7 игроков 30+. На ЧМ в 1958 и 1962 годах у шведов и бразильцев было по 6 игроков в таком возрасте в основе. У Бразилии все 6 матчей на ЧМ -62 отыграл Зозимо, которому 30 лет исполнилось через 2 дня после финального матча (без него и так было шестеро в возрасте 30+).

А вот на ЧМ -94 дебютанты мировых чемпионатов сборная Греции начали с места в карьер — в первом же матче в своей истории на мундиалях тренер выставил против Аргентины состав, средний возраст которого превысил 30 лет, на поле вышли сразу 7 греческих игроков старше 30 лет.

Про ту сборную Греции мы ещё вспомним в третьей части.

Но на турнире в США в 1994 г. впервые зафиксирован рекордный показатель и в другую сторону по нашей теме. Сборная Бельгии — она ещё часто будет попадаться в разных выкладках и срезах — так вот, бельгийцы умудрились в матче против Саудовской Аравии найти такое сочетание своего стартового состава, при котором средний возраст перевалил 30 лет, а на поле у них оказалось только 5 игроков в возрасте 30+. И этот «минимализм» держался в рекордах 20 лет.

На турнире 1998 года были зафиксированы рекордные случаи и «максимализма».

Сборная Германии два матча на турнире начинала с 8 игроками 30+, первый против США и третий против Ирана. Тоже самое было и у сборной Шотландии в первых двух её матчах на ЧМ -98 против Бразилии и Норвегии. Ещё раз напомним, что матч с Бразилией открывал тот мундиаль — так что шотландцы по возрастным параметрам своего стартового состава установили рекорды для матчей открытия (об этом упоминали в первой части).

На чемпионате мира с 2002 г. повторились случаи и с 5, и с 8 игроками 30+ в стартовых составах. Правда, с 8 — редкость.

В четвертьфинале ЧМ -2006 Франция — Бразилия на исполнении гимнов перед зрителями стояли сразу 10 игроков обеих команд, кому было за 30 — по 5 в каждой команде. Это единственный матч в истории мундиалей, когда оба стартовых состава имели средний возраст более 30 лет. Но сказать, что 10 — это максимальное число футболистов 30+ одновременно на поле в матчах мундиалей будет ошибкой. Наверняка есть матчи и с бОльшим числом подобных игроков.

На ЧМ -2002 сборная Словении против Испании, а также сборная Бельгии против России имели в стартовых составах также по 8 футболистов старше 30 лет.

У сборной Аргентины на ЧМ в России матч против Нигерии также начинали 8 человек, кому за 30.

Сразу скажем, что в стартовом составе ни одной из команд не было ни разу более 8 игроков в возрасте 30+.

А что же с рекордом «минимализма»?

Об этом расскажем в следующий раз. А сегодня хотел бы закончить любопытным наблюдением за одной из сборных из Северной Америки.

Коста-Рика — своим путём

На турнире в Катаре сборная Коста-Рики установила свои рекорды, вопреки очевидному.

В матче против Испании, проигранном ими со счётом 0:7, у костариканцев в стартовом составе было 7 футболистов в возрасте 30+. После череды замен таких игроков у костариканцев стало уже 9 на поле! Ближе к концу матча это количество вновь стало 7. В матчах против Японии и Германии в стартовом составе у Коста-Рики было по 8 игроков возраста 30+.

Вот вам средний возраст стартовых составов костариканцев в трёх матчах на ЧМ -2022:

против Испании — 29-81;

против Японии — 30-390;

против Германии — 31-37.

Причём тренер доверял и двум совсем молодым парням 18 и 19 лет, сыгравшим во всех 3 матчах. Эти два игрока середины поля оказались пока самыми юными в истории выступления Коста-Рики на мундиалях.

Но самое интересное — это посмотреть те же возрастные показатели по стартовым составам сборной Коста-Рики на предыдущем чемпионате мира в 2018 г. при другом тренере, но также всего в 3 сыгранных матчах:

против Сербии — 29-347;

против Бразилии — 30-67;

против Швейцарии — 30-171.

Тренеру виднее, он в паспорт игрокам не заглядывает. Но тенденция понятна.

Осталась не рассмотренной нами тема слишком большого разброса среднего возраста стартового состава в одной команде на отдельно взятом турнире Кубка мира от матча к матчу. Более 3 лет такой разброс составил у лидера в этой номинации. Были и близкие результаты.

Но всё это в следующей части. И, конечно, про рекорды «минимализма» не забудем.