«Боруссия» Дортмунд – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Аугсбург», который состоится 22 января 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

«Чёрно-жёлтые» в чемпионате Германии занимают шестое место после пятнадцати туров. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием дортмундской команды. С ноября по текущий момент «Боруссия» провела семь товарищеских встреч. Только в двух матчах «чёрно-жёлтые» уступили своим оппонентам. Всухую, пропустив пару мячей, футбольный клуб из Дортмунда проиграл «Фиорентине». Открыв счёт первыми, «чёрно-жёлтые» потерпели поражение от сборной Вьетнама. С разгромным счётом «Боруссия» взяла верх над «Фортуной» из Дюссельдорфа.

Со счётом 6:0 дортмундская команда обыграла швейцарский «Базель».

«Аугсбург»

В Бундеслиге команда из Аугсбурга находится на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с футбольными поединками «фуггеров» за последнее время. Из семи товарищеских матчей, которые команда провела до игры шестнадцатого тура, в четырёх футбольных поединках «Аугсбург» проиграл своим соперникам. С большим счётом «фуггеры» одержали победы над «Грассхоппером». В двух играх с «Унионом» команда из Аугсбурга потерпела поражения. Венгерский «Ференцварош» с разницей в пару мячей взял верх над «фуггерами».

С разгромным счётом «Аугсбург» проиграл «волкам» из Вольфсбурга. Со счётом 1:0 футбольный клуб из Аугсбурга обыграл «зелёно-белых».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.31

Ничья – 6.00

Победит «Аугсбург» – 8.40

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 1.79

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.81

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти крайних

В шести матчах из десяти последних дортмундская команда обыграла своих оппонентов

За тот же период «фуггеры» выиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

На победу «Боруссии» Дортмунд с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.79. На своём поле «чёрно-жёлтые» сумеют обыграть оппонента с разницей в пару мячей.