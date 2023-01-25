«Труа» — «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» — «Ланс», который состоится 28 января 2023 года

«Труа»

«Труа» выиграл только один матч из пяти последних в чемпионате Франции, что не может радовать болельщиков и руководство. Тем не менее, коллектив занимает 14 место и не находится в зоне вылета, но отрыв от нее составляет всего три балла, что равняется одной победе. В домашней игре с «Лансом», который является одним из лидеров Лиги 1, хозяевам нужно будет очень постараться, чтобы добыть очки.

15 января «Труа» крупно проиграл на выезде «Лиллю» (1:5), а 11 числа уже на своем поле уступил «Марселю» (0:2).

«Ланс»

«Ланс» очень давно не проигрывает в различных турнирах и продолжает погоню за ПСЖ в чемпионате Франции. Команда идет на втором месте с 44 баллами и отстает всего на три пункта от лидера, что добавляет мотивации футболистам. В предстоящей игре с соперником из нижней части турнирной таблицы, коллективу очень важно победить и как минимум сохранить нынешние позиции. Матч будет неуступчивым со стороны обеих команд, но интересным.

22 января «Ланс» обыграл в кубке Франции «Брест» (3:1), а 14 числа на своем поле минимально одолел «Осер» в чемпионате (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Труа» – 5.1

Ничья – 3.9

Победит «Ланс» – 1.67

Статистика

«Труа» проиграл три последних матча во всех турнирах

«Ланс» не знает поражений уже 14 поединков подряд во всех турнирах

«Труа» проиграл четыре последних поединка «Лансу»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что для гостей матч сложится очень непросто, но они смогут удержать минимальную победу и увезти три очка.