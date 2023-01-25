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«Труа» — «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:53
«Труа» — «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» — «Ланс», который состоится 28 января 2023 года

«Труа»

«Труа» выиграл только один матч из пяти последних в чемпионате Франции, что не может радовать болельщиков и руководство. Тем не менее, коллектив занимает 14 место и не находится в зоне вылета, но отрыв от нее составляет всего три балла, что равняется одной победе. В домашней игре с «Лансом», который является одним из лидеров Лиги 1, хозяевам нужно будет очень постараться, чтобы добыть очки.

15 января «Труа» крупно проиграл на выезде «Лиллю» (1:5), а 11 числа уже на своем поле уступил «Марселю» (0:2).

«Ланс»

«Ланс» очень давно не проигрывает в различных турнирах и продолжает погоню за ПСЖ в чемпионате Франции. Команда идет на втором месте с 44 баллами и отстает всего на три пункта от лидера, что добавляет мотивации футболистам. В предстоящей игре с соперником из нижней части турнирной таблицы, коллективу очень важно победить и как минимум сохранить нынешние позиции. Матч будет неуступчивым со стороны обеих команд, но интересным.

22 января «Ланс» обыграл в кубке Франции «Брест» (3:1), а 14 числа на своем поле минимально одолел «Осер» в чемпионате (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Труа» – 5.1
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Ланс» – 1.67

Статистика

  • «Труа» проиграл три последних матча во всех турнирах
  • «Ланс» не знает поражений уже 14 поединков подряд во всех турнирах
  • «Труа» проиграл четыре последних поединка «Лансу»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что для гостей матч сложится очень непросто, но они смогут удержать минимальную победу и увезти три очка.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 16:09
Гости в качестве фаворитов этого матча, думаю что выиграют без проблем
Гость
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