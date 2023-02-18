«Вулверхэмптон» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Борнмут», который состоится 18 февраля 2023 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» из Вулверхэмптона находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти недавние матчи с участием «бродяг». В 21-ом туре с большим счётом «Вулверхэмптон» проиграл на выезде «небесно-голубым» из Манчестера. В позапрошлом туре «волки», поразив ворота соперника трижды, одержали победу над «Ливерпулем».

На прошлых выходных «бродяги» на выезде обыграли «святых» из Саутгемптона (2:1).

«Борнмут»

В Премьер-лиге на текущий момент «вишни» занимают предпоследнее место. Девять матчей подряд «Боском» не радует своих болельщиков победами. Вничью «Борнмут» сыграл с «лесниками» в 21-ом туре чемпионата Англии. С минимальным счётом «вишни» уступили на выезде «Брайтону» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

Открыв счёт первыми, «чёрно-красные» не удержали преимущество в матче с «сороками». Игра завершилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 1.69

Ничья – 3.80

Победит «Борнмут» – 5.40

Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 2.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились четыре очные встречи из пяти последних

В четырёх матчах из десяти за последнее время «волки» проиграли

За аналогичный период «вишни» уступили своим соперникам в семи поединках.

Прогноз

Личные встречи команд не отличались высокой результативностью. Предлагаем обратить внимание на статистику. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.76 на исход тотал меньше 2.5 голов за матч.