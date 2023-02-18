«Вулверхэмптон» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Борнмут», который состоится 18 февраля 2023 года
«Вулверхэмптон»
«Волки» из Вулверхэмптона находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти недавние матчи с участием «бродяг». В 21-ом туре с большим счётом «Вулверхэмптон» проиграл на выезде «небесно-голубым» из Манчестера. В позапрошлом туре «волки», поразив ворота соперника трижды, одержали победу над «Ливерпулем».
На прошлых выходных «бродяги» на выезде обыграли «святых» из Саутгемптона (2:1).
«Борнмут»
В Премьер-лиге на текущий момент «вишни» занимают предпоследнее место. Девять матчей подряд «Боском» не радует своих болельщиков победами. Вничью «Борнмут» сыграл с «лесниками» в 21-ом туре чемпионата Англии. С минимальным счётом «вишни» уступили на выезде «Брайтону» в позапрошлом туре Премьер-лиги.
Открыв счёт первыми, «чёрно-красные» не удержали преимущество в матче с «сороками». Игра завершилась вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» – 1.69
- Ничья – 3.80
- Победит «Борнмут» – 5.40
- Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 2.81
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76
Статистика
- Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились четыре очные встречи из пяти последних
- В четырёх матчах из десяти за последнее время «волки» проиграли
- За аналогичный период «вишни» уступили своим соперникам в семи поединках.
Прогноз
Личные встречи команд не отличались высокой результативностью. Предлагаем обратить внимание на статистику. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.76 на исход тотал меньше 2.5 голов за матч.