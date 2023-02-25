«Клермон» — «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Страсбур», который состоится 26 февраля 2023 года

«Клермон»

Результаты «Клермона» резко ухудшились, и команда не может выиграть в Лиге 1 уже несколько матчей подряд. Тем не менее, за счет прошлых достижений коллектив остается на 12 месте с 30 баллами и опережает ближайшего соперника на два пункта. В домашнем матче с соперником, который находится очень близко к зоне вылета, хозяева обязаны выигрывать и прерывать неприятную серию без побед.

19 февраля «Клермон» проиграл «Ренну» (0:2), а 11 числа с тем же счетом уступил «Марселю» (0:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Страсбур»

Команда смогла набрать в трех последних турах шесть очков и это помогло коллективу покинуть зону вылета. Сейчас «Страсбур» располагается на 15 месте с 21 баллом и старается как можно быстрее подтянуться к середине таблицы, чтобы не бороться за выживание в последних турах. В игре с «Клермоном» гостям важно набирать очки, чтобы обрести дополнительную уверенность в своих силах и улучшить положение.

18 февраля «Страсбур» обыграл на своем поле «Анже» (2:1), а 12 числа команда проиграла на выезде «Лиллю» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 2.65

Ничья – 3.15

Победит «Страсбур» – 2.85

Статистика

«Клермон» не может выиграть уже пять матчей подряд

«Страсбур» выиграл только две встречи из десяти последних на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Страсбур» выиграл две из трех последних встреч с «Клермоном»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Букмекеры оценивают команды как примерно равные на этот момент, и мы предполагаем, что они поделят очки, хоть с точки зрения турнирного положения это не устроит никого.