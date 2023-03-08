«Лидс» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» – «Брайтон», который состоится 11 марта 2023 года

«Лидс»

В Премьер-лиге «павлины» на данный момент занимают семнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «белых», чтобы оценить шансы на успех в предстоящем матче с «чайками». С минимальным счётом «Лидс» на своём поле одержал победу над «святыми» из Саутгемптона. В 1/8 Кубка Англии «павлинов» выбили «дачники», обыграв их с разницей в пару мячей.

4 марта со счётом 0:1 в Лондоне «белые» уступили «Челси» в рамках матча прошлого тура чемпионата Англии.

«Брайтон»

Восьмую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги на данный момент занимают «чайки». Для того чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «павлинами», вспомним успехи «Брайтона» за последнее время. В 24-ом туре чемпионата Англии «сине-белые» на своём поле потерпели поражение от «Фулхэма». В 1/8 Кубка Англии с минимальным счётом «чайки» взяли верх над «Сток Сити».

На прошлых выходных «Брайтон» со счётом 4:0 обыграл «молотобойцев».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 3.75

Ничья – 3.65

Победит «Брайтон» – 2.01

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

Семь матчей подряд личные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

Только в одном матче из пяти крайних «павлины» одержали победу

За тот же период «чайки» выиграли в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle на тотал меньше 2.5 голов за матч предлагает коэффициент 1.97. Доверимся статистике очных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи «Лидса» и «Брайтона».