«Лидс» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» – «Брайтон», который состоится 11 марта 2023 года
«Лидс»
В Премьер-лиге «павлины» на данный момент занимают семнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «белых», чтобы оценить шансы на успех в предстоящем матче с «чайками». С минимальным счётом «Лидс» на своём поле одержал победу над «святыми» из Саутгемптона. В 1/8 Кубка Англии «павлинов» выбили «дачники», обыграв их с разницей в пару мячей.
4 марта со счётом 0:1 в Лондоне «белые» уступили «Челси» в рамках матча прошлого тура чемпионата Англии.
«Брайтон»
Восьмую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги на данный момент занимают «чайки». Для того чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «павлинами», вспомним успехи «Брайтона» за последнее время. В 24-ом туре чемпионата Англии «сине-белые» на своём поле потерпели поражение от «Фулхэма». В 1/8 Кубка Англии с минимальным счётом «чайки» взяли верх над «Сток Сити».
На прошлых выходных «Брайтон» со счётом 4:0 обыграл «молотобойцев».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лидс» – 3.75
- Ничья – 3.65
- Победит «Брайтон» – 2.01
- Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 3.45
- Обе забьют — нет – 2.14
- Обе забьют — да – 1.72
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97
Статистика
- Семь матчей подряд личные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч
- Только в одном матче из пяти крайних «павлины» одержали победу
- За тот же период «чайки» выиграли в трёх поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle на тотал меньше 2.5 голов за матч предлагает коэффициент 1.97. Доверимся статистике очных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи «Лидса» и «Брайтона».
Статистика личных встречах данных коллективов полностью говорит в пользу такого прогноза. Лидс не может обыграть "чаек" уже на протяжении пяти очных поединков кряду. А в первом круге текущего сезона Брайтон был сильнее дома 1:0. Почему бы не повторить этот успех на выезде?
Статистика личных встречах данных коллективов полностью говорит в пользу такого прогноза. Лидс не может обыграть "чаек" уже на протяжении пяти очных поединков кряду. А в первом круге текущего сезона Брайтон был сильнее дома 1:0. Почему бы не повторить этот успех на выезде?