Хорватия – Уэльс : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Хорватия – Уэльс, который состоится 25 марта 2023 года

Хорватия

Сборная Хорватии остается стабильным коллективом, что доказал бронзовыми медалями на прошлом чемпионате мира в Катаре. В команде уже понемногу начинается смена поколений, но задачи выйти на Евро 2024 никто не отменял. В первой же встрече их ждет неприятный соперник, но за счет домашнего стадионе и индивидуального мастерства некоторых исполнителей, букмекеры считают хозяев фаворитами.

13 декабря сборная Хорватии крупно проиграла Аргентине (0:3), а 17 числа выиграла у Марокко (2:1).

Уэльс

Сборная Уэльса с трудом пробилась на ЧМ 2022, но ничего выразительного на нем не показала. Теперь коллективу предстоит сложный отбор на Евро 2024 и в выездной встрече с Хорватией вряд ли гостям стоит рассчитывать на баллы. Любые набранные очки в первом туре станут хорошим достижением для сборной, которое поможет в дальнейшем больше верить в себя в последующих поединках.

25 ноября Уэльс проиграл сборной Ирана (0:2), а 29 ноября крупно уступил Англии (0:3). Оба матча прошли в рамках группового турнира ЧМ 2022.

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 1.55

Ничья – 3.9

Победит Уэльс – 6.4

Статистика

Сборная Уэльса выиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах

Хорватия выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах

Сборная Хорватии выиграла четыре из пяти последних матчей с Уэльсом

Четыре из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Хорватии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что в этом матче проблем у команды Хорватии не возникнет и хозяева наберут первые важные три пункта.