Хорватия – Уэльс : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Хорватия – Уэльс, который состоится 25 марта 2023 года
Хорватия
Сборная Хорватии остается стабильным коллективом, что доказал бронзовыми медалями на прошлом чемпионате мира в Катаре. В команде уже понемногу начинается смена поколений, но задачи выйти на Евро 2024 никто не отменял. В первой же встрече их ждет неприятный соперник, но за счет домашнего стадионе и индивидуального мастерства некоторых исполнителей, букмекеры считают хозяев фаворитами.
13 декабря сборная Хорватии крупно проиграла Аргентине (0:3), а 17 числа выиграла у Марокко (2:1).
Уэльс
Сборная Уэльса с трудом пробилась на ЧМ 2022, но ничего выразительного на нем не показала. Теперь коллективу предстоит сложный отбор на Евро 2024 и в выездной встрече с Хорватией вряд ли гостям стоит рассчитывать на баллы. Любые набранные очки в первом туре станут хорошим достижением для сборной, которое поможет в дальнейшем больше верить в себя в последующих поединках.
25 ноября Уэльс проиграл сборной Ирана (0:2), а 29 ноября крупно уступил Англии (0:3). Оба матча прошли в рамках группового турнира ЧМ 2022.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Хорватия – 1.55
- Ничья – 3.9
- Победит Уэльс – 6.4
Статистика
- Сборная Уэльса выиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Хорватия выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах
- Сборная Хорватии выиграла четыре из пяти последних матчей с Уэльсом
- Четыре из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Хорватии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что в этом матче проблем у команды Хорватии не возникнет и хозяева наберут первые важные три пункта.