«Портленд Тимберс» – «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Портленд Тимберс» – «Лос-Анджелес Гэлакси», который состоится 25 марта 2023 года

«Портленд Тимберс»

«Зелёные» в турнирной таблице Западной конференции МЛС входит в десятку самых сильных команд. Рассмотрим несколько недавних матчей с участием команды из Портленда. 4 марта в Лос-Анджелесе «дровосеки» со счётом 2:3 потерпели поражение от местного футбольного клуба «Лос-Анджелес», который занимает на данный момент второе место. В Портленде на стадионе «Провиденс», открыв счёт первыми уже на третьей минуте, «зелёные» уступили с разницей в один мяч команде «Сент-Луис Сити».

19 марта со счётом 1:5 на выезде «дровосеки» проиграли «Атланте».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос Галактикос» находится на двенадцатой строчке турнирной таблицы Западной конференции после трёх туров текущего сезона. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Гэлакси» за последнее время. 5 марта «Даллас» взял верх с разницей в пару голов над командой «Лос-Анджелес Гэлакси». Ничейным исходом завершилась игра с клубом «Спортинг Канзас-Сити» (0:0).

На прошлых выходных «Лос Галактикос» раскатал ничью с «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Портленд Тимберс» – 2.34

Ничья – 3.45

Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» – 3.10

Победит «Портленд Тимберс» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.24

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились четыре очные встречи из пяти крайних

В трёх последних своих поединках «дровосеки» проиграли

В одной игре из пяти крайних «Гэлакси» взял верх над соперником.

Прогноз

В феврале текущего года «Портленд» одержал победу в товарищеской встрече над «Лос Галактикос» со счётом 4:1. Компания Pinnacle предлагает на победу «дровосеков» в предстоящем матче коэффициент 2.34. «Зелёные» вполне смогут повторить недавний успех.