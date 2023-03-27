Турция – Хорватия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Турция – Хорватия, который состоится 28 марта 2023 года

Турция

Сборная Турции провела очень сложный поединок в первом туре квалификации, но смогла добиться победы. Теперь команду ждет поединок с бронзовым призером ЧМ 2022 в Катаре, что само по себе является большим вызовом для хозяев. К тому же, победитель этой пары на несколько ближайших месяцев и вовсе станет фаворитом на победу в группе. Матч носит статус одного из центральных в этот игровой день и будет интересным.

25 марта сборная Турции на выезде одержала волевую победу над Арменией (2:1), а 19 ноября в товарищеском поединке обыграла Чехию (2:1).

Хорватия

Хорватия играла весь поединок с большим преимуществом над Уэльсом, но вела лишь в один мяч. В концовке поединка команда за это поплатилась и вынуждена была делить очки с более слабым соперником. Потеря баллов в Турции на выезде еще больше может расстроить болельщиков, ведь потом их сборной придется бороться за победу во всех поединках, чтобы догнать своих конкурентов.

25 марта Хорватия упустила победу на последней минуте с Уэльсом (1:1), а 17 декабря выиграла бронзовые медали в Катаре в игре с Марокко (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Турция – 3.3

Ничья – 3.2

Победит Хорватия – 2.3

Статистика

Турция проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей сборной Хорватии на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти матчей между сборными за последнее время закончились ничейным результатом

Четыре из пяти последних поединков Хорватии и Турции завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. В личных встречах эти страны играют в закрытый футбол и ждут ошибки соперника. Прогнозируем, что и в этот раз много мячей зрители не увидят.