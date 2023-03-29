«Борнмут» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Фулхэм», который состоится 1 апреля 2023 года

«Борнмут»

До победы 11 марта над «Ливерпулем» команда из Борнмута не выигрывала на своём поле в пяти матчах подряд. Если обратить внимание на очные встречи «вишен» с «дачниками» из Фулема, то крайние три матча команды сыграли вничью. После двадцати семи игр текущего сезона «Боском» в Премьер-лиге находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Даже на своём поле «чёрно-красным» будет непросто в предстоящем футбольном поединке с «белыми».

18 марта подопечные Гари О’Нила на выезде в Бирмингеме потерпели поражение от местных «львов» со счётом 0:3.

«Фулхэм»

Футбольный клуб из Фулема уступает своим оппонентам в трёх матчах подряд. Девятое место на данный момент занимают «дачники» в чемпионате Англии. Рассмотрим несколько игр с участием «белых», чтобы оценить шансы команды на успех в матче с «Фулхэмом». В матче 27-го тура Премьер-лиги «канониры» в сухую обыграли «Фулхэм», трижды поразив их ворота уже в первой половине встречи.

19 марта в Манчестере «красные дьяволы» в четвертьфинале Кубка Англии принимали «дачников». Гости первыми открыли счёт в матче, но после того как остались в меньшинстве не удержали преимущество и проиграли со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 2.60

Ничья – 3.25

Победит «Фулхэм» – 2.90

Победит «Борнмут» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личных матча команд из пяти последних

В двух поединках из пяти крайних «вишни» выиграли своих оппонентов

«Дачники» из пяти последних игр одержали одну победу.

Прогноз

Вполне возможно, что команды в будущей игре также сыграют вничью. В последнее время у «дачников» с «вишнями» не получается выяснить, кто из них сильнее. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на ничью в предстоящем матче.