«Монца» -«Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Монца» -«Фиорентина», который состоится 23 апреля 2023 года

«Монца»

«Монца» продолжает удивлять всю футбольную Италию и набирает очки, где в это поверить было трудно. Команда заслуженно идет в середине таблицы, а именно на 13 месте с набранными 38 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет всего один пункт, поэтому победа в этой встрече может помочь хозяевам подняться выше. Поединок обещает быть интересным и непредсказуемым.

15 апреля «Монца» обыграла на выезде «Интер» (1:0), а восьмого числа поделила очки на выезде с «Удинезе» (2:2).

«Фиорентина»

Коллектив из Флоренции провел ответный поединок Лиги Конференций и несмотря на поражение пробился в полуфинал по сумме двух матчей. В Серии А «Фиорентина» занимает лишь девятое место с 42 баллами и отстает от «Болоньи» на два пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. Таким образом успех гостей гарантирует им как минимум повышение на одну позицию в турнирной таблице.

20 апреля «Фиорентина» проиграла на своем поле «Леху» (2:3) в Лиге Конференций, а 17 числа разошлась миром с «Аталантой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 3.75

Ничья – 3.45

Победит «Фиорентина» – 2.03

Статистика

Три из пяти последних матчей «Монцы» завершились вничью

«Фиорентина» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Фиорентина» забивает в семи последних матчах подряд на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Хозяева находятся на эмоциональном подъеме и вполне способны одержать вторую победу подряд над непростым соперником.