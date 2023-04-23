«Монца» -«Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Монца» -«Фиорентина», который состоится 23 апреля 2023 года
«Монца»
«Монца» продолжает удивлять всю футбольную Италию и набирает очки, где в это поверить было трудно. Команда заслуженно идет в середине таблицы, а именно на 13 месте с набранными 38 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет всего один пункт, поэтому победа в этой встрече может помочь хозяевам подняться выше. Поединок обещает быть интересным и непредсказуемым.
15 апреля «Монца» обыграла на выезде «Интер» (1:0), а восьмого числа поделила очки на выезде с «Удинезе» (2:2).
«Фиорентина»
Коллектив из Флоренции провел ответный поединок Лиги Конференций и несмотря на поражение пробился в полуфинал по сумме двух матчей. В Серии А «Фиорентина» занимает лишь девятое место с 42 баллами и отстает от «Болоньи» на два пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. Таким образом успех гостей гарантирует им как минимум повышение на одну позицию в турнирной таблице.
20 апреля «Фиорентина» проиграла на своем поле «Леху» (2:3) в Лиге Конференций, а 17 числа разошлась миром с «Аталантой» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монца» – 3.75
- Ничья – 3.45
- Победит «Фиорентина» – 2.03
Статистика
- Три из пяти последних матчей «Монцы» завершились вничью
- «Фиорентина» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Два последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Фиорентина» забивает в семи последних матчах подряд на выезде
Прогноз
Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Хозяева находятся на эмоциональном подъеме и вполне способны одержать вторую победу подряд над непростым соперником.