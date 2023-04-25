«Лилль» — «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Аяччо», который состоится 29 апреля 2023 года

«Лилль»

Команда набрала десять пунктов в пяти последних турах и все еще находится в зоне еврокубков. «Лилль» располагается на пятом месте с 56 баллами, но отстает от ближайшего соперника на шесть очков. В домашнем поединке с аутсайдером Лиги 1 болельщики ждут от хозяев уверенной игры и победы, которая даст шансы в следующих поединках добиться повышения по турнирной таблице.

22 апреля «Лилль» сыграл вничью с «Осером» (1:1), а 16 числа вырвал на своем поле победу у «Монпелье» (2:1).

«Аяччо»

«Аяччо» проиграл большинство последних матчей и закономерно находится в зоне вылета Лиги 1. Команда занимает 19 место с 22 баллами и отстает на 10 пунктов от спасительного 16 места. В предстоящей игре у «Аяччо» шансов набрать баллы откровенно немного, однако в футболе бывает всякое. Матч определенно интересен для болельщиков и важен для клубов, которые еще не достигли поставленных задач на сезон.

23 апреля «Аяччо» сыграл вничью на своем поле с «Брестом» (0:0), а 16 апреля команда проиграла на выезде «Страсбуру» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 1.2

Ничья – 6.1

Победит «Аяччо» – 16

Статистика

«Лилль» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аяччо» проиграл восемь из десяти последних выездных матчей

«Лилль» выиграл четыре последних матча у «Аяччо» на своем поле

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команды играют между собой достаточно результативно и мы предполагаем, что в этот раз зрители увидят большое количество голов.