«Реал Овьедо» – «Понферрадина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Реал Овьедо» – «Понферрадина», который состоится 30 апреля 2023 года
«Реал Овьедо»
«Овьедо» в турнирной таблице Сегунды занимает на текущий момент десятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «карбайонцев». С минимальным счётом «синие» обыграли в гостях команду «Лас-Пальмас» в матче 35-го тура чемпионата. С разницей в один мяч футбольный клуб «Реал Овьедо» одержал победу над «Луго» в позапрошлом туре Сегунды.
В гостях со счётом 2:1 в гостях «Овьедо» выиграло «Ибицу» на прошлых выходных.
«Понферрадина»
«Понферрадина» в чемпионате находится на двадцатом месте. Команда рискует вылететь из Сегунды, если не начнёт активно набирать очки. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Понферрадины» за последнее время. На своём поле «сине-белые» проиграли с минимальным счётом команде «Леганес». Ничейным исходом завершилась игра 36-го тура чемпионата с «Бургосом» (2:2).
Дома со счётом 1:4 «Понферрадина» проиграла «Андорре» в прошлом туре.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал Овьедо» – 2.09
- Ничья – 3.05
- Победит «Понферрадина» – 4.00
- Победит «Реал Овьедо» с форой -1.5 – 4.00
- Обе забьют — нет – 1.53
- Обе забьют — да – 2.34
- Тотал голов больше 1.5 голов – 1.59
- Тотал голов меньше 1.5 голов – 2.26
Статистика
- Три крайних очных встречи завершились исходом тотал больше 1.5 гола за игру
- В одном матче из пяти крайних «карбайонцы» проиграли
- Пять матчей подряд «Понферрадины» не выигрывают своих оппонентов.
Прогноз
В будущей игре мы увидим пару голов на две команды. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 1.5 гола за игру коэффициент 1.59.