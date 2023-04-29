«Реал Овьедо» – «Понферрадина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Реал Овьедо» – «Понферрадина», который состоится 30 апреля 2023 года

«Реал Овьедо»

«Овьедо» в турнирной таблице Сегунды занимает на текущий момент десятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «карбайонцев». С минимальным счётом «синие» обыграли в гостях команду «Лас-Пальмас» в матче 35-го тура чемпионата. С разницей в один мяч футбольный клуб «Реал Овьедо» одержал победу над «Луго» в позапрошлом туре Сегунды.

В гостях со счётом 2:1 в гостях «Овьедо» выиграло «Ибицу» на прошлых выходных.

«Понферрадина»

«Понферрадина» в чемпионате находится на двадцатом месте. Команда рискует вылететь из Сегунды, если не начнёт активно набирать очки. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Понферрадины» за последнее время. На своём поле «сине-белые» проиграли с минимальным счётом команде «Леганес». Ничейным исходом завершилась игра 36-го тура чемпионата с «Бургосом» (2:2).

Дома со счётом 1:4 «Понферрадина» проиграла «Андорре» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Овьедо» – 2.09

Ничья – 3.05

Победит «Понферрадина» – 4.00

Победит «Реал Овьедо» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.53

Обе забьют — да – 2.34

Тотал голов больше 1.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 1.5 голов – 2.26

Статистика

Три крайних очных встречи завершились исходом тотал больше 1.5 гола за игру

В одном матче из пяти крайних «карбайонцы» проиграли

Пять матчей подряд «Понферрадины» не выигрывают своих оппонентов.

Прогноз

В будущей игре мы увидим пару голов на две команды. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 1.5 гола за игру коэффициент 1.59.