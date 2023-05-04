«Дроэда Юнайтед» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Дерри Сити», который состоится 5 мая 2023 года
«Дроэда Юнайтед»
«Турки» из Дроэды в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают восьмое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Дроэды» за последнее время. В пяти матчах к ряду «дроги» не выигрывают у своих оппонентов. На своём поле в сухую, пропустив пару голов, «Дроэда Юнайтед» уступила команде «Богемианс» в матче 11-го тура Премьер-дивизиона. В позапрошлом туре в напряжённой борьбе «турки» проиграли «Дандолку».
1 мая ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Шелбурном» (1:1).
«Дерри Сити»
«Дерри Сити» на данный момент входит в тройку самых сильных команд чемпионата. Вспомним недавние футбольные поединки «красно-белой армии», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «турками» из Дроэды. Уверенную победу одержала команда на выезде в матче 11-го тура над клубом «Корк Сити». Забив пару мячей, в сухую «кондитеры» обыграли дома «святых» из Дублина.
В игре прошлого тура на своём поле «Дерри Сити» проиграл со счётом 0:2 команде «Шемрок Роверс».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дроэда Юнайтед» – 4.70
- Ничья – 3.60
- Победит «Дерри Сити» – 1.78
- Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 2.95
- Обе забьют — нет – 1.86
- Обе забьют — да – 1.95
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81
Статистика
- Семь очных встреч подряд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч
- Три поражения потерпели «дроги» в пяти крайних играх
- В двух матчах из пяти последних «турки» уступили своим соперникам.
Прогноз
Безвыигрышная серия «Дроэды» продолжится, а «красно-белая армия» возьмёт свои три очка в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.76 на победу «Дерри Сити».