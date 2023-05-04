«Дроэда Юнайтед» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Дерри Сити», который состоится 5 мая 2023 года

«Дроэда Юнайтед»

«Турки» из Дроэды в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают восьмое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Дроэды» за последнее время. В пяти матчах к ряду «дроги» не выигрывают у своих оппонентов. На своём поле в сухую, пропустив пару голов, «Дроэда Юнайтед» уступила команде «Богемианс» в матче 11-го тура Премьер-дивизиона. В позапрошлом туре в напряжённой борьбе «турки» проиграли «Дандолку».

1 мая ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Шелбурном» (1:1).

«Дерри Сити»

«Дерри Сити» на данный момент входит в тройку самых сильных команд чемпионата. Вспомним недавние футбольные поединки «красно-белой армии», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «турками» из Дроэды. Уверенную победу одержала команда на выезде в матче 11-го тура над клубом «Корк Сити». Забив пару мячей, в сухую «кондитеры» обыграли дома «святых» из Дублина.

В игре прошлого тура на своём поле «Дерри Сити» проиграл со счётом 0:2 команде «Шемрок Роверс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 4.70

Ничья – 3.60

Победит «Дерри Сити» – 1.78

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Семь очных встреч подряд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

Три поражения потерпели «дроги» в пяти крайних играх

В двух матчах из пяти последних «турки» уступили своим соперникам.

Прогноз

Безвыигрышная серия «Дроэды» продолжится, а «красно-белая армия» возьмёт свои три очка в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.76 на победу «Дерри Сити».