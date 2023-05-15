«Севилья» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Севилья» – «Ювентус», который состоится 18 мая 2023 года

«Севилья»

«Севилья» в первом матче по мнению многих экспертов и болельщиков выглядела лучше «Ювенуса» и должна была побеждать. Тем не менее, ничейный результат также является неплохим достижением и на своем поле команда должна постараться, чтобы выйти в очередной для себя финал Лиги Евроы, который они обычно не проигрывают. Предстоящий поединок станет главным испытанием в сезоне на данный момент для обеих команд, поэтому встреча будет зрелищной и напряженной.

14 мая «Севилья» крупно обыграла на выезде «Вальядолид» (3:0), а 11 числа разошлась миром с «Ювентусом» (1:1).

«Ювентус»

Туринский клуб выглядит нестабильно в последних играх и наверняка хочет как можно скорее завершить сезон. Тем не менее для выхода в финал Лиге Европы, «Ювентусу» необходимо побеждать в Испании или как минимум не проиграть, но в таком случае их ждет нервная серия пенальти. В чемпионате Италии «старая синьора» идет на втором месте с 69 баллами и опережает «Лацио» на три пункта.

14 мая «Ювентус» выиграл на своем поле у «Кремонезе» (2:0), а 11 мая смог спасти домашний поединок с «Севильей» в Лиге Европы (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.35

Ничья – 3.25

Победит «Ювентус» – 3.1

Статистика

«Севилья» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Ювентус» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Ювентус» выиграл два из пяти последних матчей при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что испанский коллектив на своем поле сыграет еще лучше, чем в первом поединке и пройдет в финал Лиги Европы.