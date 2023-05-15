Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Севилья» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:49
«Севилья» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Севилья» – «Ювентус», который состоится 18 мая 2023 года

«Севилья»

«Севилья» в первом матче по мнению многих экспертов и болельщиков выглядела лучше «Ювенуса» и должна была побеждать. Тем не менее, ничейный результат также является неплохим достижением и на своем поле команда должна постараться, чтобы выйти в очередной для себя финал Лиги Евроы, который они обычно не проигрывают. Предстоящий поединок станет главным испытанием в сезоне на данный момент для обеих команд, поэтому встреча будет зрелищной и напряженной.

14 мая «Севилья» крупно обыграла на выезде «Вальядолид» (3:0), а 11 числа разошлась миром с «Ювентусом» (1:1).

«Ювентус»

Туринский клуб выглядит нестабильно в последних играх и наверняка хочет как можно скорее завершить сезон. Тем не менее для выхода в финал Лиге Европы, «Ювентусу» необходимо побеждать в Испании или как минимум не проиграть, но в таком случае их ждет нервная серия пенальти. В чемпионате Италии «старая синьора» идет на втором месте с 69 баллами и опережает «Лацио» на три пункта.

14 мая «Ювентус» выиграл на своем поле у «Кремонезе» (2:0), а 11 мая смог спасти домашний поединок с «Севильей» в Лиге Европы (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Севилья» – 2.35
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Ювентус» – 3.1

Статистика

  • «Севилья» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Ювентус» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • «Ювентус» выиграл два из пяти последних матчей при одном поражении
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что испанский коллектив на своем поле сыграет еще лучше, чем в первом поединке и пройдет в финал Лиги Европы.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:58
По настоящему страшно сейчас играть в Лиге Европы на и без того традиционно беснующемся севильском стадионе Рамон Санчес Писхуан. Где местные инчас создают своим южным буйным темпераментом колоссальное давление на визитеров. Приводящее в трепет даже подобные опытные и видавшие все виды команды, как английский Манчестер Юнайтед. Без всяких вариантов уступивший на предыдущей фазе плей-офф Севе в столице Андалусии с крупным итогом 0:3. По сути, в этой встрече начинается все заново, где Ювентусу будет не обязательно рвать жилы для победы в основное время. Да и, по моему, не проиграть здесь гостям уже будет за счастье. Ну а после наладившейся жизни в Серии А Юве теперь не надо кровь из носу выигрывать Лигу Европы для попадания на следующий сезон в более денежную Лигу Чемпионов. А вот у Севильи иных вариантов нет. Которая, в принципе, и без дополнительных мотивов тут должна рвать и метать на поле под грохот самой громкой арены в Испании!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 