«Аталанта» – «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 09:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Верона», который состоится 20 мая 2023 года

«Аталанта»

У клуба из Бергамо большие проблемы с попаданием в топ-4, хотя еще месяц назад «Аталанта» казалось бы сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Коллектив на данный момент занимает седьмое место с 58 баллами и отстает от «Ромы» на один пункт, даже не попадая в зону еврокубков. В предстоящем матче подопечным Гасперини нужна только победа, чтобы побороться за место в Лиге Европы, ведь до четвертого места отрыв составляет уже семь очков.

13 мая «Аталанта» проиграла на выезде «Салернитане» (0:1), а седьмого числа уже на своем стадионе уступила «Ювентусу» (0:2).

«Верона»

«Верона» продолжает борьбу за выживание и сейчас сложно предсказать, удастся ли коллективу сохранить свое место в Серии А. Перед стартом нынешнего тура команда занимает 18 место с 30 баллами, но отстает от «Лечче» всего на два пункта, а «Специи» вовсе уступает лишь по дополнительным характеристикам. В предстоящей встрече с мотивированным соперником даже ничья стала бы хорошим достижением для гостей.

14 мая «Верона» на своем поле проиграла «Торино» (0:1), а седьмого числа с тем же счетом на выезде переиграла «Лечче» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.55

Ничья – 4.2

Победит «Верона» – 6

Статистика

«Аталанта» выиграла пять из десяти последних матчей в чемпионате Италии

Три последних поединка «Вероны» завершились исходом «обе забьют — нет

„Аталанта“ выиграла три из пяти последних матчей с „Вероной“

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

Поставить на победу „Аталанты“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу над аутсайдером, ведь на кону стоит место в еврокубковой зоне.