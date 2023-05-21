«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 21 мая 2023 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают четырнадцатое место. Риск вылететь из Бундеслиги у команды всё ещё остаётся. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Аугсбурга». 29 апреля в матче 30-го тура чемпионата «фуггеры» в гостях раскатали ничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1). С минимальным счётом команда из Аугсбурга одержала победу над берлинским «Унионом».

На прошлых выходных со счётом 2:3 «фуггеры» на выезде уступили в Бохуме местным «несгибаемым».

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» в Бундеслиге находится на второй строчке турнирной таблицы. Команда уступает всего лишь одно очко «баварцам» и у «чёрно-жёлтых» на одну игру больше в запасе. Победа в предстоящей игре особенно важна для подопечных Эдина Терзича. 28 апреля ничейным исходом завершилась выездная игра с «Бохумом» (1:1). С разгромным счётом «Боруссия» взяла верх над «волками» из Вольфсбурга (6:0).

Со счётом 5:2 «чёрно-жёлтые» выиграли в прошлом туре у мёнхенгладбахской «Боруссии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 7.60

Ничья – 5.80

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.35

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 1.88

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.61

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.90

Статистика

Четыре крайних очных встречи завершились следующим исходом: обе забьют – да

Одну победу одержали «фуггеры» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Боруссия» из Дортмунда обыграла своих соперников в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.88 на победу дортмундской «Боруссии» с форой -1.5 гола. В предстоящем матче «чёрно-жёлтые» обязаны взять свои три очка, если планируют побороться с «Баварией» за чемпионство.