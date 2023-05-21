«Труа» – «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» – «Страсбур», который состоится 21 мая 2023 года
«Труа»
«Труа» не смог во второй половине сезона стабильно набирать очки и добиваться результата, что привело к вылету команды из Лиги 1. Ей осталось доиграть несколько туров и теперь футболисты попытаются добиться хотя бы одной победы, чтобы прервать неприятную серию. В активе команды 22 очко, что позволяет занимать 19 место с отставанием от «Аяччо» на один балл. В игре со «Страсбуром» хозяева постараются огорчить соперника и порадовать напоследок своих болельщиков.
14 мая «Труа» крупно проиграл на выезде «Ренну» (0:4), а седьмого числа на своем поле уступил «ПСЖ» (1:3).
«Страсбур»
«Страсбур» набрал 12 очков в пяти последних турах Лиги 1, что очень помогло команде в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе. Команда занимает 14 место с 38 очками и опережает соперника из зоны вылета на четыре пункта, при этом имея игру в запасе. Коллектив практически гарантировал себе сохранение прописки, но в выездном матче с аутсайдером «Труа» наверняка попытается закрепить свой успех.
13 мая «Страсбур» на своем поле обыграл «Ниццу» (2:0), а седьмого числа с тем же счетом обыграл на выезде «Нант» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Труа» – 8
- Ничья – 5
- Победит «Страсбур» – 1.38
Статистика
- «Труа» не может выиграть уже 19 матчей подряд во всех турнирах
- «Страсбур» выиграл четыре из пяти последних поединков в чемпионате Франции
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Страсбур» выиграл лишь один матч из пяти последних с «Тура» при двух поражениях
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команды часто забивают друг другу в личных встречах и предстоящий матч полностью располагает для продолжения данной статистики.