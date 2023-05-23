«Бетис» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Бетис» – «Хетафе», который состоится 24 мая 2023 года

«Бетис»

«Бетикос» в чемпионате Испании на данный момент находится на шестом месте. Шансы у команды побороться за пятое место с «Вильярреалом» всё ещё остаются. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Бетиса», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Хетафе». В Бильбао в матче 33-го тура чемпионата «гелиополиты» взяли верх над местными «львами». Победный гол в матче забил бразильский нападающий «зелёно-белых» Виллиан Жозе на шестой минуте встречи. На своём поле с разницей в пару мячей «Реал Бетис» выиграл у «пчёл» из Мадрида.

На прошлых выходных «нулёвку» раскатали «гелиополиты» с «севильцами».

«Хетафе»

Семнадцатую строчку турнирной таблицы Примеры занимают «городские». Риск провести следующий сезон в Сегунде для «Хетафе» достаточно высок. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «тёмно-синих». 3 мая с минимальным счётом «городские» дома одержали победу над «Сельтой». В позапрошлом туре чемпионата Испании на выезде «Хетафе» уступил мадридскому «Реалу».

20 мая ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Эльче».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 2.09

Ничья – 3.25

Победит «Хетафе» – 3.95

Победит «Бетис» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.70

Обе забьют — да – 2.16

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53

Статистика

Четыре очные встречи к ряду завершились следующим исходом: тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух футбольных поединках из пяти крайних «Бетис» выиграл своих оппонентов

Из пяти последних матчей «Хетафе» одержало одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.09 на победу команды «Реал Бетис». В январе текущего года на выезде «Бетикос» взял верх над «Хетафе». На своём поле «зелёно-белые» также возьмут три очка.