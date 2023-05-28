Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Динамо» Москва – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:48
«Динамо» Москва – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Локомотив», который состоится 28 мая 2023 года

«Динамо» Москва

«Динамо» набрало шесть очков пяти последних турах, что не может удовлетворить болельщиков. Коллектив занимает седьмое место с 45 баллами и отстает от «Краснодара» на два пункта. В принципиальном поединке с «Локомотивом» от хозяев ждут уверенной игры и победы, которая подняла бы настроение всем болельщикам клуба и его руководства. Матч считается одним из центральных в нынешнем туре и привлекает взгляды любителей футбола.

20 мая «Динамо» уверенно обыграло на выезде аутсайдера «Торпедо» (3:0), а 14 числа с тем же счетом уступил «Ахмату» (0:3).

«Локомотив»

«Железнодорожники» проводят хорошую заключительную часть сезона и вышли на девятое место с 39 баллами в активе. Команда выполнила свою задачу не вылететь из РПЛ, а в следующем сезоне постарается вернуться к лидерским позициям в чемпионате. «Локомотив» имеет принципиальные отношения с «Динамо», поэтому болельщикам стоит ожидать настоящее неуступчивое московское дерби.

20 мая «Локомотив» переиграл на своем поле «Факел» (1:0), а 14 числа команда добилась ничьи на выезде с «Крыльями Советов» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Динамо» – 1.95
  • Ничья – 4
  • Победит «Локомотив» – 3.6

Статистика

  • «Динамо» проиграло пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Железнодорожники» не проигрывают на выезде уже семь матчей подряд в основное время
  • Последние четыре матча команд завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Обе команды умеют атаковать и с большой вероятностью смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:20
В общем, 1-3 в Черкизово номинальные гости арены Динамо способны исправить во втором круге. Немецкое наследие забыто восвояси. Проблемы с центральной линией защиты Динамо на фоне атаки Локо становятся центральными в этом дерби. Плюс возвращение Пиняева явно усилит атакующие фланги красно-зеленых. Команды точно не будут играть от защиты, 2 гола взаимными усилиями настреляют. При этом, Локо мне кажется более позитивной стороной в плане исхода. Такой комбо-прогноз в сторону гостей очень нравится и очень вероятен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 