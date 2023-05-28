«Динамо» Москва – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Локомотив», который состоится 28 мая 2023 года

«Динамо» Москва

«Динамо» набрало шесть очков пяти последних турах, что не может удовлетворить болельщиков. Коллектив занимает седьмое место с 45 баллами и отстает от «Краснодара» на два пункта. В принципиальном поединке с «Локомотивом» от хозяев ждут уверенной игры и победы, которая подняла бы настроение всем болельщикам клуба и его руководства. Матч считается одним из центральных в нынешнем туре и привлекает взгляды любителей футбола.

20 мая «Динамо» уверенно обыграло на выезде аутсайдера «Торпедо» (3:0), а 14 числа с тем же счетом уступил «Ахмату» (0:3).

«Локомотив»

«Железнодорожники» проводят хорошую заключительную часть сезона и вышли на девятое место с 39 баллами в активе. Команда выполнила свою задачу не вылететь из РПЛ , а в следующем сезоне постарается вернуться к лидерским позициям в чемпионате. «Локомотив» имеет принципиальные отношения с «Динамо», поэтому болельщикам стоит ожидать настоящее неуступчивое московское дерби.

20 мая «Локомотив» переиграл на своем поле «Факел» (1:0), а 14 числа команда добилась ничьи на выезде с «Крыльями Советов» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» – 1.95

Ничья – 4

Победит «Локомотив» – 3.6

Статистика

«Динамо» проиграло пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Железнодорожники» не проигрывают на выезде уже семь матчей подряд в основное время

Последние четыре матча команд завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Обе команды умеют атаковать и с большой вероятностью смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу.