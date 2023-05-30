«Варберг» – «Хеккен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Варберг» – «Хеккен», который состоится 5 июня 2023 года

«Варберг»

После десяти матчей текущего сезона «Варберг» занимает последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата. Команда набрала всего лишь пять очков и пока ни разу не радовала своих поклонников победами. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «чёрно-зелёных». Последний раз «Варберг» одержал победу в конце марта. 13 мая в матче 8-го тура Аллсвенсканы на своём поле, открыв счёт в матче первыми, «чёрно-зелёные» уступили «Норрчепингу» с разницей в пару мячей. В один мяч команда проиграла в гостях «Броммапойкарне».

29 мая ничейным исходом завершилась выездная игра с «Дегерфорсом» (1:1).

«Хеккен»

«Хеккен» на сегодняшний день входит в тройку самых сильных команд чемпионата Швеции. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «ос» за последнее время. Ничью раскатали «чёрно-жёлтые» на выезде с командой «Мальмё» (2:2). За четыре минуты до окончания основного времени игры защитник «Хеккена» Йохан Хаммар случайно забил в свои ворота. В гостях с минимальным счётом «осы» уступили «Юргордену».

Со счётом 4:1 дома «чёрно-жёлтые» выиграли у «Гётеборга» в матче прошлого тура Аллсвенсканы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Варберг» – 6.60

Ничья – 4.80

Победит «Хеккен» – 1.41

Победит «Эльфсборг» с форой -1.5 – 2.07

Обе забьют — нет – 2.01

Обе забьют — да – 1.74

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.32

Статистика

Восемь очных встреч команд из девяти завершились следующим исходом: обе забьют – да

Пять поражений потерпели «чёрно-зелёные» в десяти последних матчах

Из десяти крайних поединков «осы» проиграли своим оппонентам в трёх.

Прогноз

При прогнозировании исхода предстоящей игры предлагаем довериться статистике личных матчей команд. Чаще всего обе команды не уходили с поля без забитых голов в очных встречах. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.74 на исход: обе забьют – да.