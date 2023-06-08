«Манчестер Сити» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки финал Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер», который состоится 10 июня 2023 года

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проводит отличный сезон и во второй раз в истории максимально близко подобрался к своей мечте – победе в Лиге чемпионов. «Горожане» смогли выиграть АПЛ , а на днях одержали победу в кубке ФА и теперь дело за главным европейским кубком. В матче с «Интером» «горожане» являются большими фаворитами, но им следует опасаться быстрый футболистов итальянского клуба.

3 июня «Манчестер Сити» обыграл в финале кубка ФА «Манчестер Юнайтед» (2:1), а 28 мая уступил на выезде «Брентфорду» в АПЛ (0:1).

«Интер»

«Черно-синие» давно не играли на таких поздних стадиях еврокубков и в матче с чемпионом Англии считаются аутсайдером. «Интер» очень хочет побороться за кубок Лиги чемпионов и постарается максимально использовать свои шансы, а также вынудить защитную линию соперника ошибиться и засушить игру после забитого мяча. Финал имеет яркую и пеструю вывеску и точно не разочарует болельщиков своим содержимым.

3 июня «Интер» обыграл в последнем туре Серии А «Торино» (1:0), а 27 мая на своем поле переиграл «Аталанту» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.45

Ничья – 4.6

Победит «Интер» – 6.9

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» выиграл семь из восьми последних выездных поединков

Четыре из шести последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что английский клуб забьет первым, что заставит открываться подопечных Индзаги и сделает матч результативным.