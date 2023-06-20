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Шотландия – Грузия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:40
Шотландия – Грузия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Шотландия – Грузия, который состоится 20 июня 2023 года

Шотландия

В турнирной таблице своей группы шотландцы занимают первое место после трёх туров. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной Шотландии. 25 марта в матче первого тура квалификации на Евро «тартановая армия» одержала победу над киприотами (3:0). Через три дня шотландская сборная дома в игре 2-го тура взяла верх над испанцами в сухую, дважды поразив их ворота.

17 июня с разницей в один мяч шотландцы обыграли норвежцев в третьем туре.

Грузия

Грузинская сборная в группе A находится на второй строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «крестоносцев» за последнее время. За достаточно длительное время только марокканцы сумели обыграть сборную Грузии в товарищеской встрече (3:0). Ничейным исходом завершилась игра второго тура группового этапа квалификации на Евро-2024 с норвежской сборной (1:1).

17 июня в гостях со счётом 2:1 грузины одержали победу над киприотами.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Шотландия – 1.54
  • Ничья – 4.20
  • Победит Грузия – 6.60
  • Победит Шотландия с форой -1.5 – 2.46
  • Обе забьют — нет – 1.70
  • Обе забьют — да – 2.16
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Три очные встречи команд к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – нет
  • Два поражения потерпели шотландцы в десяти последних матчах
  • За аналогичный период «крестоносцы» уступили в одной встрече.

Прогноз

Несмотря на неплохую статистику грузинской сборной в последнее время, отдадим предпочтение «тартановой армии» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.54 на победу сборной Шотландии. Если испанцев «тартановая армия» обыграла, то и с «крестоносцами» справятся.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:31
Сборная Шотландии очень мощно начала нынешний квалификационный турнир и теперь имеет все шансы на то чтобы побороться за одну из двух первых позиций в группе. Для того чтобы еще больше повысить свои шансы «тартановой армии» необходимо одолеть в отчетном поединке сборную Грузии. С учетом текущей формы грузин сделать это хозяевам будет, я думаю не так просто, но при этом шотландцы безусловные фавориты домашнего поединка. На мой субъективный взгляд, букмекеры несколько недооценивают вероятность результативного матча. Ни Шотландия, ни Грузия не имеют проблем с результативностью в последнее время.
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