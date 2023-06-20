Шотландия – Грузия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Шотландия – Грузия, который состоится 20 июня 2023 года
Шотландия
В турнирной таблице своей группы шотландцы занимают первое место после трёх туров. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной Шотландии. 25 марта в матче первого тура квалификации на Евро «тартановая армия» одержала победу над киприотами (3:0). Через три дня шотландская сборная дома в игре 2-го тура взяла верх над испанцами в сухую, дважды поразив их ворота.
17 июня с разницей в один мяч шотландцы обыграли норвежцев в третьем туре.
Грузия
Грузинская сборная в группе A находится на второй строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «крестоносцев» за последнее время. За достаточно длительное время только марокканцы сумели обыграть сборную Грузии в товарищеской встрече (3:0). Ничейным исходом завершилась игра второго тура группового этапа квалификации на Евро-2024 с норвежской сборной (1:1).
17 июня в гостях со счётом 2:1 грузины одержали победу над киприотами.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Шотландия – 1.54
- Ничья – 4.20
- Победит Грузия – 6.60
- Победит Шотландия с форой -1.5 – 2.46
- Обе забьют — нет – 1.70
- Обе забьют — да – 2.16
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81
Статистика
- Три очные встречи команд к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- Два поражения потерпели шотландцы в десяти последних матчах
- За аналогичный период «крестоносцы» уступили в одной встрече.
Прогноз
Несмотря на неплохую статистику грузинской сборной в последнее время, отдадим предпочтение «тартановой армии» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.54 на победу сборной Шотландии. Если испанцев «тартановая армия» обыграла, то и с «крестоносцами» справятся.