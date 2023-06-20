Шотландия – Грузия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Шотландия – Грузия, который состоится 20 июня 2023 года

Шотландия

В турнирной таблице своей группы шотландцы занимают первое место после трёх туров. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной Шотландии. 25 марта в матче первого тура квалификации на Евро «тартановая армия» одержала победу над киприотами (3:0). Через три дня шотландская сборная дома в игре 2-го тура взяла верх над испанцами в сухую, дважды поразив их ворота.

17 июня с разницей в один мяч шотландцы обыграли норвежцев в третьем туре.

Грузия

Грузинская сборная в группе A находится на второй строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «крестоносцев» за последнее время. За достаточно длительное время только марокканцы сумели обыграть сборную Грузии в товарищеской встрече (3:0). Ничейным исходом завершилась игра второго тура группового этапа квалификации на Евро-2024 с норвежской сборной (1:1).

17 июня в гостях со счётом 2:1 грузины одержали победу над киприотами.

Котировки БК Pinnacle

Победит Шотландия – 1.54

Ничья – 4.20

Победит Грузия – 6.60

Победит Шотландия с форой -1.5 – 2.46

Обе забьют — нет – 1.70

Обе забьют — да – 2.16

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Три очные встречи команд к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Два поражения потерпели шотландцы в десяти последних матчах

За аналогичный период «крестоносцы» уступили в одной встрече.

Прогноз

Несмотря на неплохую статистику грузинской сборной в последнее время, отдадим предпочтение «тартановой армии» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.54 на победу сборной Шотландии. Если испанцев «тартановая армия» обыграла, то и с «крестоносцами» справятся.