Саудовская Аравия собирает обладателей «Золотого мяча». Привезли Бензема, договаривались с Модричем

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вчера, 21:58

За Роналду приезжают другие топ-футболисты.

Арабские чемпионаты никогда не являлись приоритетом для топ-игроков, подходящих к пику своей карьеры – в европейских первенствах принципиально иной уровень сопротивления, вовлеченной аудитории и пр. Тем не менее, в последнее время клубы Саудовской Аравии стали особенно активно переманивать к себе топ-исполнителей с мировым именем. Уже этим летом туда приехали несколько европейских звезд – и наверняка их количество будет расти.

Роналду, Бензема и Канте – первопроходцы

Можно сказать, такой тренд пошел после того как контракт с «Аль-Насром» подписал Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» переживал не лучший этап карьеры в «Манчестер Юнайтед» — португальца стали считать источником бед манкунианцев с микроклиматом, сам Криш дал интервью, в котором раскритиковал нового главного тренера Эрика тен Хага, — к этому моменту форвард стал для МЮ игроком ротации, а за 10 матчей в АПЛ -22/23 забил лишь 1 гол.

Расставания уже было не избежать – но Рон до последнего искал варианты продолжения карьеры в Европе. Когда таких не нашлось, португалец отправился в Саудовскую Аравию и подписал контракт с «Аль-Насром» — по нему годовой оклад нападающего составил космические 200 миллионов евро.

Для всего чемпионата Саудовской Аравии тот факт, что удалось привезти главного футболиста своего поколения и соперника Лео Месси, стал поворотным. С этих пор и начались слухи об интересе аравийских клубов к топ-игрокам. Сам Криш за 16 матчей чемпионата отметился 14 голами, а коллектив финишировал на третьем месте.

Уже летом стало известно о другой топ-сделке. На этот раз в Саудовскую Аравию переезжает Карим Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча» и многолетний лидер мадридского «Реала». Француз подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Вместе с ним команда подписала Нголо Канте – опорника «Челси» и чемпиона мира-2018.

Приобретение трех игроков с мировым именем и внушительным послужным списком – уже сильнейший прорыв для сравнительно скромного чемпионата. После этого все больше игроков будут рассматривать Саудовскую Аравию как место, пригодное для последних лет игровой карьеры. К слову, на этом саудиты не останавливаются – есть еще несколько топ-сделок, которые могут быть закрыты этим летом.

Под прицелом – игроки «Ман Сити», «Тоттенхэма», «Челси» и МЮ

Переговоры проходят с разной степенью успешности. Сделка «Аль-Ахли» по голкиперу «Челси» Эдуару Менди близка к завершению – сенегалец был основным лишь на протяжении двух сезонов, но в минувшей кампании стал появляться на поле значительно реже. Плюс к этому в лондонском клубе затягивается перестройка – и непонятно, на что будут рассчитывать «аристократы» в предстоящем чемпионате. «Аль-Ахли» же предлагает вратарю контракт сроком на 3 года – стороны успели согласовать соглашение, переговоры подходят к завершающей стадии.

Также «Аль-Ахли» нацеливался на вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза – сообщалось даже, что президент клуба лично летал в Англию для переговоров с алжирцем. Детали предложения – контракт на 2 года с зарплатой 50 млн евро за сезон. Вместе с Риядом отправиться в Саудовскую Аравию может Бернарду Силва. Список претендентов на португальского полузащитника не уточняется, но на связь с его агентом все же выходили – стороны успели обсудить финансовую составляющую сделки, однако о поступлении официального предложения неизвестно, да и сам хавбек предпочитает продолжить играть в Европе.

Помимо Эдуара, из «Челси» в Саудовскую Аравию хотят переманить 32-летнего центрального защитника Калиду Кулибали – на него претендует «Аль-Хиляль». Саудитам придется побороться с «Интером», который готов арендовать сенегальца – команда из Эр-Рияда готова платить футболисту 30 млн евро в год по контракту на 3 сезона.

Этот же коллектив почти договорился о подписании контракта с полузащитником «Вулверхэмптона» Рубена Невеша – «волки» получат компенсацию в размере 47 млн евро.

«Аль-Наср» тоже отмалчиваться не собирается. В команду к Роналду планируют привезти марокканского вингера Хакима Зиеша. Футболист «Челси» в Саудовской Аравии будет получать около 30 млн евро в год, переговоры проходят благотворно.

Почти прошли футбол

У всех, кто играл в FIFA , наверняка была идея фикс собрать Роналду и Месси в одной команде. Тут почти то же самое, но в масштабах всего чемпионата – в какой-то момент саудиты всерьез нацеливались на форварда ПСЖ (и не только на него). Лео несколько раз летал в Саудовскую Аравию, с этой страной аргентинца связывает статус посла туризма и пиар-соглашение. Однако в мае эту страну называли одним из потенциальных мест продолжения карьеры форварда – «Аль-Хиляль» был готов выписать звезде контракт с зарплатой в 400 миллионов евро за сезон.

В итоге Лео выбрал «Интер Майами» Дэвида Бекхэма – а «Аль-Хиляль» переключился на другую звезду европейского футбола. Команда пыталась договориться с Неймаром, который играл с Месси за «Барсу» и ПСЖ . Сумма соглашения поскромнее – 200 миллионов. Вероятно, бразилец не планирует уезжать на футбольную пенсию так рано и попробует найти себе другую команду в Европе.

Не менее интересные варианты были с двумя полузащитниками мадридского «Реала» — на восток могли отправиться Лука Модрич и Тони Кроос. Хорватский хавбек, по слухам, был интересен двум аравийским клубам – «Аль-Ахли» предлагал обладателю «Золотого мяча» 80 миллионов евро за сезон, а «Аль-Хиляль» был готов заплатить Луке 200 млн за 3 года. Оба предложения были отклонены из-за желания Модрича завершить карьеру в «Реале». К Тони такого сильного интереса не было – немец сразу ответил отказом, хотя «сливочные» еще не объявили о продлении соглашения с полузащитником.

В любом случае, для саудовцев нынешний год можно назвать прорывным. Все чаще они замахиваются на топ-футболистов – пусть и возрастных. Имиджу лиги от этого только плюс.