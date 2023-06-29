«Сарпсборг 08» – «Саннефьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» — «Саннефьорд», который состоится 2 июля 2023 года

«Сарпсборг 08»

Шестое место занимают «сине-белые» на данный момент в чемпионате Норвегии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Сарпсборга 08». В матче 10-го тура чемпионата «сине-белые» дома с разницей в пару мячей проиграли «Викингу». В сухую, забив три гола, «Сарпсборг 08» взял верх над «Русенборгом» в матче прошлого тура Элитсерии. Все три гола были забиты в первой половине встречи.

28 июня в матче 1/8 Кубка Норвегии на выезде «сине-белые» со счётом 4:3 обыграли команду «Согндал».

«Саннефьорд»

«Саннефьорд» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии находится на четырнадцатой строчке. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками «ребят» за последнее время. В рамках игры 1/64 финала Кубка Норвегии после серии пенальти «красно-синие» уступили в гостях команде «Эик-Тонсберг». С разгромным счётом «Саннефьорд» потерпел поражение от «Мольде» в матче 8-го тура Высшей Лиги. С разницей в три мяча «ребята» выиграли у «Одда».

11 июня со счётом 2:3 «красно-синие» проиграли на выезде «Хёугесунну».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сарпсборг 08» – 1.45

Ничья – 4.70

Победит «Саннефьорд» – 6.00

Победит «Сарпсборг 08» с форой -1.5 – 2.14

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.63

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

В трёх матчах из пяти крайних «Сарпсборг 08» обыграл своих оппонентов

За аналогичный период «Саннефьорд» одержал одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Сарпсборга 08» коэффициент 1.45. «Сине-белые» возьмут верх над «ребятами» в предстоящей встрече. Победы с большим счётом, скорее всего, не будет.