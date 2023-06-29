«Сарпсборг 08» – «Саннефьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» — «Саннефьорд», который состоится 2 июля 2023 года
«Сарпсборг 08»
Шестое место занимают «сине-белые» на данный момент в чемпионате Норвегии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Сарпсборга 08». В матче 10-го тура чемпионата «сине-белые» дома с разницей в пару мячей проиграли «Викингу». В сухую, забив три гола, «Сарпсборг 08» взял верх над «Русенборгом» в матче прошлого тура Элитсерии. Все три гола были забиты в первой половине встречи.
28 июня в матче 1/8 Кубка Норвегии на выезде «сине-белые» со счётом 4:3 обыграли команду «Согндал».
«Саннефьорд»
«Саннефьорд» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии находится на четырнадцатой строчке. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками «ребят» за последнее время. В рамках игры 1/64 финала Кубка Норвегии после серии пенальти «красно-синие» уступили в гостях команде «Эик-Тонсберг». С разгромным счётом «Саннефьорд» потерпел поражение от «Мольде» в матче 8-го тура Высшей Лиги. С разницей в три мяча «ребята» выиграли у «Одда».
11 июня со счётом 2:3 «красно-синие» проиграли на выезде «Хёугесунну».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сарпсборг 08» – 1.45
- Ничья – 4.70
- Победит «Саннефьорд» – 6.00
- Победит «Сарпсборг 08» с форой -1.5 – 2.14
- Обе забьют — нет – 2.15
- Обе забьют — да – 1.65
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.23
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.63
Статистика
- Три очные встречи из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет
- В трёх матчах из пяти крайних «Сарпсборг 08» обыграл своих оппонентов
- За аналогичный период «Саннефьорд» одержал одну победу.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Сарпсборга 08» коэффициент 1.45. «Сине-белые» возьмут верх над «ребятами» в предстоящей встрече. Победы с большим счётом, скорее всего, не будет.