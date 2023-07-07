КНДР на ЧМ-66: и Лондон щепетильный, и Мидлсбро сердечный

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вчера, 22:39

Сборную КНДР власти королевства, прямо скажем, не ждали. Великобритания принимала участие в Корейской войне, понятное дело — на стороне южан. А прошло не так много времени после разделения враждующих сторон. И факт британского участия в бомбардировках территории Севера из памяти того поколения людей из КНДР изгнать было невозможно.

Перемирие на Корейском полуострове было установлено в 1953 г., КНДР образовалась ещё в 1948 г., но никаких дипломатических отношений между Великобританией и КНДР не было вплоть до 2000 года.

Организаторы ЧМ -66 ломали голову, как быть с делегацией КНДР . Надо сказать, что делегация была немаленькая — более 70 человек, в том числе и свой кинооператор, свои репортёры и радиожурналисты. Поначалу Форин-офис вообще не хотел выдавать визы всей делегации. Но на этот вариант были самые суровые санкции от ФИФА , вплоть до переноса турнира в другую страну.

Флаг КНДР всё-таки разрешили, а вот гимн нет. Поэтому было принято Соломоново решение — гимны исполнять только на матче открытия и в финале турнира. Уж в этих матчах корейцев не будет однозначно. Что могли показать заведомые аутсайдеры?

И дабы подальше с глаз долой убрать «коммунистов из Кореи» от столицы, им выделили север Англии, промышленный город Мидлсбро. Там и поселилась делегация из КНДР .

Между прочим, никакой КНДР в документах оргкомитета турнира не было, англичане обозвали страну Северной Кореей — а это неофициальное название, корейцы этого не приветствовали.

Но в Лондоне сборная КНДР всё-таки была — прилетел-то они сначала в Лондон.

Вот фото делегации у самолёта по прибытию:

В самом ближнем к нам ряду стоят пять футболистов, их лица часто будут встречаться на фото, посвящённых сборной КНДР на ЧМ -66.

Крайним справа с плащом через руку стоит полузащитник Ха Чжон Вон, у него на турнире был №14. Он играл в историческом матче против Италии. И это именно его удар головой из центрального круга на 41-й мин матча оказался пасом для Пак Ду Ика, после которого форвард без обработки разяще ударил по мячу своей правой ногой. Тот удар помнит вся Италия.

А сам Пак Ду Ик №7, пока никому не известный, стоит на фото на другом краю, он третий слева, придерживает правой рукой галстук и пиджак. На этом фото Пак Ду Ик получился с закрытыми глазами.

Рядом с Пак Ду Иком, левее него, стоит ещё один игрок атаки — Ким Сын Ил, у него был №12. Про него далее будет речь в связи с одной ошибочной надписью под одним известным фото.

Рядом с Ха Чжон Воном стоит полузащитник, у которого был №6 и который сыграл на турнире во всех 4 матчах — это Им Сон Хви. Его сумка полностью видна на переднем плане.

Далее на фото стоит капитан команды Син Ён Гю, у которого был №3. Он также сыграл во всех матчах команды на ЧМ -66.

В центре стоят чиновники, функционеры, возможно, кто-то из 4 тренеров. На этом и других общих фото команды нет главного тренера.

Главным тренером сборной КНДР с 1960 г. был Мён Рё Хён. С именем этого тренера связывают так называемую «лестничную тактику». С этим постараемся также разобраться, но позже.

Вот как выглядел главный тренер Мён Рё Хён, не попавший в кадр лицом ни разу на турнире:

Зато на многих коллективных фото сборной КНДР в Англии попадал в кадр другой тренер, Юн Сын Чул. В одной из презентаций сборной написано, что он стал тренером сборной в 1966 году.

На фото у самолёта Юн Сын Чул стоит самым крайним слева, чуть позади Ким Сын Ила.

Сборная КНДР на поезде переехала из Лондона в Мидлсбро. Но жила команда рядом с аэропортом Teessite, который называется по имени реки Тис. Аэропорт находится в 16 км от Мидлсбро.

В 500 метрах от взлётной полосы на территории аэропорта были маленькие гостиницы. В одной из них и разместились гости из Азии.

Вот корейская делегация перед входом в отель:

Как видим, в центре тренер Юн Сын Чул, улыбается. Главного тренера и игроков на этом фото нет.

Жители Мидлсбро довольно благосклонно отнеслись к команде КНДР в первом же их матче против сборной СССР . Хотя бы потому, что корейцы вышли играть в красных футболках — в таких же играли футболисты местного клуба. Клуб «Боро», как коротко называют его сами англичане, выступал во втором дивизионе и тот сезон был для них крайне неудачным. После 42 матчей команда оказалась на 21-м месте, предпоследнем и вылетела в 3-й дивизион.

Болеть в Англии умеют. Сборная КНДР болельщикам чем-то напомнила их команду, и расположила к себе.

Поражение 0:3 в первом матче против сборной СССР не стало неожиданностью для зрителей. Советская команда была мощна и сильна.

Зато после второго матча симпатии английских фанов, приходивших на стадион Ayresome Park, просто обрушились на игроков сборной КНДР . И всё потому, что команда не сдалась и, проигрывая минимально почти весь матч, в конце смогла отыграться, продолжая остро атаковать.

После финального свистка зрители по достоинству оценили характер азиатских футболистов, наградив их аплодисментами и одобрительными криками. Местный комментатор высказался с удивлением, что фанаты так громко не болели даже за свою Боро.

Первый гол в истории сборной КНДР на чемпионатах мира забил нападающий Пак Сын Чжин, игравший с №8 на футболке. Он очень сильным ударом правой ноги слёта вогнал мяч в сетку чилийских ворот в самой концовке встречи. Пак Сын Чжин стал настоящим героем того матча.

После финального свистка на поле выбежал британский матрос, который с удовольствием пожал руку всем корейским игрокам, уходившим с поля. А с последним корейским игроком он шёл рука об руку, поднимая в воздух руку корейца, «объявляя» его победителем.

Вот фото начала рукопожатий матроса первой партии корейцев:

Момент с выходом матроса на поле есть в видеозаписи матча. Поэтому мы легко установим, что на данном фото британец поздравляет Пак Сын Чжина №8, идущего справа, с перебинтованным коленом.

Слева от британца идёт Им Сон Хви №6, о котором мы уже говорили выше. Позади этой троицы шагают к кромке поля игроки с номерами 7 и 16. Под №7 играл Пак Ду Ик, он идёт вслед за героем матча Пак Сын Чжином. А под №16 играл защитник Ли Дон Ун.

Кстати говоря, Ли Дон Ун (или пишут Вун) забил в четвертьфинале один из голов в ворота сборной Португалии, сделав счёт 2:0 на 22-й мин матча. Согласно корейским иероглифам нужно писать Ун. Но по-английски же не могут без затей написать слово, начинающееся с гласной «у», чтобы и читалось как «у». Поэтому придумывают Woon, отсюда и «в» возникло.

Вот фото, на котором Ли Дон Ун:

Последними, кто оставался без рукопожатия британского моряка, были игроки с номерами 12 и 13. Под №12 играл Ким Сын Ил. Его имя уже упоминали и обещали историю о неправильной подписи к фото. Под №13 был О Юн Кён.

Ким Сын Ил сыграл свой последний матч на турнире, из-за невысокого роста тренер в следующих матчах предпочёл ему более рослого форварда. А вот О Юн Кён, наоборот, с чилийцами сыграл первый раз на ЧМ -66, затем играл и с Италией, и с Португалией.

Есть известное фото, на котором всё тот же британский матрос поднимает руку довольного корейского футболиста — и подпись, что это автор гола Пак Сын Чжин.

Вот это фото:

Тут они уже идут в обнимку:

Никакого перебинтованного колена нет, так что это однозначно не Пак Сын Чжин. А ГИ в очередной раз пусть исправят свои подписи. Странно, что ГИ не выяснили имя этого матроса. Почему странно? — дальше поймёте.

После той ничьей английские зрители влюбились в корейскую команду. Местные фаны ходили даже на стадион крупнейшего химзавода ICI, на поле которого тренировались корейцы. Та разминочная площадка была солиднее, чем привычный корейцам родной стадион в Пхеньяне.

Особо рьяные болельщики даже ездили в аэропорт, к гостинице, чтобы пообщаться с игроками в месте их ночлега, поддержать их.

Мэр города Мидлсбро очень тепло встретил делегацию из Северной Кореи. В общем народная дипломатия оказалась выше политических игр «щепетильного Лондона», как окрестил их Александр Сергеевич в своем романе в стихах скоро уж почти 200 лет назад.

Матч с Италией был решающим для выхода в плей-офф. Понятное дело, местная публика жаждала поражения итальянцам. И горячо поддерживали корейцев.

И вот конец первого тайма вошёл в историю мировых чемпионатов. Игроки КНДР поразили ворота сборной Италии. Гол оказался единственным в матче. Отличился Пак Ду Ик №7.

Вот он на фото:

Он идёт на переднем плане после игры. Один из членов штаба сборной обнимает капитана команды Син Ён Гю. А в синей майке с номером 9 уныло бредёт Энрико Альбертози, вратарь сборной Италии.

Вернитесь назад, посмотрите ещё раз на фото с британским моряком, там, где синяя метка с надписью 2018. На заднем плане уныло уходящий вратарь с номером 1 на свитере, это чилиец Хуан Оливарес. Вот такими оказались они, корейцы — огорчили одного из фаворитов турнира (Италия) и на равных сражались с третьей командой предыдущего чемпионата мира (Чили).

Шутка ли сказать — 3 тысячи английских болельщиков из Мидлсбро поехали в Ливерпуль на четвертьфинал, чтобы поддержать сборную КНДР . Что-то невероятное!

Простые англичане легко шли на контакт с игроками из закрытой страны. Несколько фото.

Игроки с маленькой англичанкой:

Вы не поверите, но ГИ даёт имя девочки — это юная Элайн Пенман. Кто это, я так и не выяснил, чем она знаменита не знаю. На фото девочка дарит коробку с ирисками, на которой талисман ЧМ Вилли. Имена всех 4 корейских игроков тоже даны в подписи. Слева направо: Лим Чжун Сон №5, вратарь Ли Чан Мён №1, Ким Ён Кил №19 и Кан Рён Ун №10.

Если первые двое неизменно были в составе во всех матчах на турнире, то последний, Кан Рён Ун играл только против сборной СССР . А вот Ким Ён Кил так и не сыграл на турнире.

А следующее фото сделано 24 июля на вокзале в Ливерпуле после четвертьфинала против Португалии:

Имя и этой англичанки дано в подписи к фото — это 19-летняя Дженни Смит, она берёт автограф у 21-летнего форварда Ян Сон Кука №15. Меду прочим, слева с интересом за действом наблюдает никто другой как Пак Ду Ик.

Дженифер Ли Смит впоследствии станет самой титулованной женщиной-гольфистом. Вернее, она станет первой из женщин, кто победил в нескольких крупных турнирах. Её история весьма интересна, как-нибудь и её осветим.

А вот номер 15 сборной Северной Кореи стал автором последнего гола команды на ЧМ -66.

В четвертьфинале против Португалии он на 25 мин сделал счёт 3:0 в пользу КНДР — просто невероятный сюжет!

Увы, неопытность корейцев и мастерство Эйсебио вывели в полуфинал европейцев.

А теперь о необычном в обычном течении чемпионата мира 1966 года.

Сборная Бразилии в тот же день, когда КНДР сенсационно выставила из сетки турнира Италию, так вот действующие чемпионы мира бразильцы впервые в своей истории не вышли из группы. А вот корейцы пробились в ¼ финала.

Сборной КНДР достался тот же соперник в четвертьфинале, что и был у бразильцев в последнем туре группового этапа. И автобус сборной Бразилии, который был предоставлен им в Англии, по наследству перешёл сборной КНДР .

Вот игроки обсуждают, где написано «Бразилия», а где КНДР :

Но и это не всё, что досталось по наследству сборной КНДР перед четвертьфиналом.

Сборная Италии была уверена в положительном для себя исходе матча против КНДР . И потому забронировала для четвертьфинала в пригороде Ливерпуля одно здание для ночлега.

Это было старинное здание, построено в первой половине 19 века. В то время это был приют или паломнический дом ордена Иезуитов. По-английски эти покои называют Retreat, что значит уединение с возможностью заниматься духовными практиками. В здании было около 50 одноместных номеров. В каждом номере на стене было резное распятие с гвоздями и кровью, ещё какие-то католические символы, всё объёмное, резное.

Для атеистов из коммунистической КНДР обстановка была прямо скажем удручающая — они подобное видели впервые в жизни. Несколько игроков попросили поселить их по двое-трое, чтобы не было так страшно.

Короче говоря — ночь перед четвертьфиналом они провели отвратительно, почти не спали. Ретрит под названием Loyola Hall запомнился им на всю жизнь. Они бы согласились переночевать лучше близ аэропорта, чем в такой жутковатой католической ночлежке.

К сожалению, я не смог пока отыскать фото того, как выглядели комнаты в том приюте.

А само здание выглядело так:

На сегодня довольно, прервёмся. До новых встреч.

Не забывайте, в предыдущей статье были фото Пак Сын Чжина и многое другое, смотрите здесь