«Одд» – «Волеренга»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Одд» – «Волеренга», который состоится 23 июля 2023 года
«Одд»
«Чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают на данный момент девятое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием команды за последнее время. 2 июля с разницей в один мяч «Одд» в гостях уступил «Хёугесунну» в игре 12-го тура Высшей лиги. Дома в сухую, пропустив пару мячей, «чёрно-белые» потерпели поражение от «Будё-Глимта» в позапрошлом туре чемпионата.
16 июля со счётом 3:0 «Одд» взял верх над «Олесунном» в гостях.
«Волеренга»
«Богема» в Элитсерии находится на текущий момент на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть недавние футбольные поединки команды. «Нулёвку» раскатала «Волеренга» на выезде с командой «Тромсё» в рамках матча позапрошлого тура. С разницей в один мяч «Гордость Осло», проигрывая в два гола к шестой минуте встречи, взяла верх над «Бранном». Дублем отличился за «Богему» нападающий Мохамед Офкир.
В сухую, пропустив четыре гола, «Волеренга» потерпела поражение от «Мольде» в игре 14-го тура чемпионата Норвегии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Одд» – 2.45
- Ничья – 3.45
- Победит «Волеренга» – 2.85
- Победит «Одд» с форой -1.5 – 4.50
- Обе забьют — нет – 2.12
- Обе забьют — да – 1.71
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очные встречи из пяти крайних
- Три победы одержали «чёрно-белые» в пяти последних матчах
- За тот же период «Волеренга» выиграла в двух футбольных поединках.
Прогноз
На своём поле «чёрно-белые» возьмут верх над «Волеренгой» в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает на победу «Одда» коэффициент 2.45. В двух крайних очных встречах команда из Шиена выигрывала у «Волеренги».