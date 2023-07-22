«Одд» – «Волеренга»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Одд» – «Волеренга», который состоится 23 июля 2023 года

«Одд»

«Чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают на данный момент девятое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием команды за последнее время. 2 июля с разницей в один мяч «Одд» в гостях уступил «Хёугесунну» в игре 12-го тура Высшей лиги. Дома в сухую, пропустив пару мячей, «чёрно-белые» потерпели поражение от «Будё-Глимта» в позапрошлом туре чемпионата.

16 июля со счётом 3:0 «Одд» взял верх над «Олесунном» в гостях.

«Волеренга»

«Богема» в Элитсерии находится на текущий момент на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть недавние футбольные поединки команды. «Нулёвку» раскатала «Волеренга» на выезде с командой «Тромсё» в рамках матча позапрошлого тура. С разницей в один мяч «Гордость Осло», проигрывая в два гола к шестой минуте встречи, взяла верх над «Бранном». Дублем отличился за «Богему» нападающий Мохамед Офкир.

В сухую, пропустив четыре гола, «Волеренга» потерпела поражение от «Мольде» в игре 14-го тура чемпионата Норвегии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Одд» – 2.45

Ничья – 3.45

Победит «Волеренга» – 2.85

Победит «Одд» с форой -1.5 – 4.50

Обе забьют — нет – 2.12

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очные встречи из пяти крайних

Три победы одержали «чёрно-белые» в пяти последних матчах

За тот же период «Волеренга» выиграла в двух футбольных поединках.

Прогноз

На своём поле «чёрно-белые» возьмут верх над «Волеренгой» в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает на победу «Одда» коэффициент 2.45. В двух крайних очных встречах команда из Шиена выигрывала у «Волеренги».