Трансферы «Ливерпуля» совершают с Ибицы. Клопп потерял опытных хавбеков

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сегодня, 16:23

У «красных» будет новая полузащита.

У Клоппа останется один опытный хавбек

Фабиньо и Хендерсона зовут в Саудовскую Аравию. Трансфер бразильца на паузе, но дело не в запрете ввозить «агрессивные породы псов» в ближневосточную страну, вроде бульдогов Фабиньо. Хавбека исключили из состава «Ливерпуля», а теперь на время возвращают. Агент игрока Мендеш и представители «Аль-Иттихада» не договорились о деталях сделки.

А вот Хендерсон будет новичком команды Джеррарда «Аль-Иттифак». Милнер ушел в «Брайтон». Окслейд-Чемберлен без клуба, а Наби Кейта в «Вердере». Из хавбеков, которых Клопп выпускал в финале Лиги чемпионов всего год назад против «Реала», в заявке остался один Алькантара. Хотя и его место в основе под большим вопросом. Должны потерять пятерку полузащитников.

Сильный удар по заявке, невзирая на наличие молодых полузащитников. Вряд ли семья Фабиньо откажется от миллионов шейхов, так что «красным» нужны люди в середину поля. Эллиотт, Джонс и Байчетич – талантливые игроки, но это не футболисты для железной основы. Также в «Ливерпуле» не спешат продлевать контракт Алькантары. Считают, что Тьяго прошел свой пик.

Растёт давление на МакАллистера и Собослаи

«Ливерпуль» подписал чемпиона мира Алексиса и чемпиона мира по уверенности в себе Собослаи. Клопп выдал МакАллистеру кличку «Гари» в честь однофамильца из Шотландии, который выиграл в «Ливерпуле» пять кубков, в том числе Кубок УЕФА . Но Алексис не ветеран, как Гари в свое время, а дорогой молодой новичок. Ему сразу надо себя показать в середине поля.

Собослаи играл в Германии за «Лейпциг» на разных позициях. Но нельзя назвать его стабильным исполнителем, Доминик очень свободолюбивый игрок. Клопп не привык играть с двумя хавбеками, нужен третий человек. Юрген на сборах отодвинул в глубину поля Гакпо, универсального нападающего. Похоже, у немецкого тренера «Ливерпуля» фантомные боли.

Клопп сожалеет, что резко оборвалась английская карьера Вейналдума. Ищет другого умного и разнопланового голландца в центр. Кроме Гакпо, рядом с новичками может сыграть Алькантара или молодые резервисты. Эллиотт хорош, хотя Джонса тоже не стоит недооценивать. Но в списке нет чистого опорного полузащитника, а для высокой линии обороны он нужен.

Продолжаются поиски опорного хавбека

Лавия из «Саутгемптона» давно интересует «Ливерпуль», но за 19-летнего бельгийца просят 55 миллионов евро. Также на полузащитника охотится «Челси». Вряд ли Лавия – выпускник академии «Манчестер Сити», готов стать цементом в опорной зоне «Ливерпуля». Отсюда длинный список кандидатов – Филлипс из «Манчестер Сити», Гравенберх из «Баварии», Амрабат из «Фиорентины» и Флорентино Луис из «Бенфики».

Аналитики говорят, что Фабиньо лучше всего поменять на португальца, но все знают аппетиты «орлов», они попросят много денег. Также хватит разницы в стилях Лавии и Фабиньо, Хендерсона и МакАллистера, Алькантары и Собослаи, чтобы новая тройка хавбеков не заиграла. Параллельно перестраивают атаку, где от великого трио остался один Салах, а Мане и Фирмино ушли, что добавляет Клоппу тяжелых мыслей.

Всегда можно передвинуть Александер-Арнольда в центр поля, гибридная роль ему подходит. Но такой фокус нужен, когда Собослаи по привычке пойдет в атаку. Внутренние резервы оставляют Клоппу вариант с Джо Гомесом, Конором Бредли и Костасом Цимикасом справа в обороне. Но в этой тройке нет латераля класса Робертсона, чтобы навсегда перевести Трента в середину поля. В команде системные изменения.

Директор «Ливерпуля» живёт на курорте

После двух крупных трансферов новые расходы надо подтверждать в США , где сидит владелец клуба Джон Генри и его помощник Майк Генри. «Ливерпулю» важно не повторить ошибку «Челси» с Боэли. «Красных» оставили два спортивных директора, а новичок Йорг Шмадтке подписал контракт на три месяца. В «Ливерпуле» боятся конфликта двух немцев и решили дать время сработаться до 1 сентября?

А рискует весь клуб. Шмадтке сидит на вилле на Ибице, а Клопп с командой на сборах. Главный скаут «Ливерпуля» Хантер и «охотник за головами» Феллоу готовят списки целей. Клопп выбирает приоритетные направления. Дальше спортивный директор ведет переговоры. Но нет синхронизма, как в прошлом. А перемены напоминают о неудачах «Ливерпуля», ведь Хендерсон и Фабиньо не вышли в ЛЧ .

Результат сорвал продажу клуба, о которой задумался владелец Генри. А если дважды подряд останутся без ЛЧ , то задумаются об уходе Клоппа в сборную Германии. Хватает времени, чтобы построить новую полузащиту и воевать за титул, пока Гвардиола и Артета отвлекутся на Лигу чемпионов. Но если план провалится, то менеджер Шмадтке останется на Ибице, а все стрелы полетят в тренера Клоппа.

Наставнику больше нельзя ошибаться. Полузащита «Ливерпуля» должна работать, словно она не новая и молодая, а проверенная большими финалами. Непростая задача, так как Собослаи с непростым характером, а МакАллистер парень из «Брайтона», а не Тони Кроос. Даже у Александер-Арнольда случались жесткие перепады в игре и ошибки в обороне, которые повели Клоппа к гибридной роли Трента.

На бумаге можно нарисовать интересную полузащиту и крутую атаку, где Салах, Жота, Гакпо, Луис и Нуньес. А на практике легко развалить все планы просто потому, что Матип и Конате не смогут надежно сыграть с Ван Дейком в центре обороны. В «Ливерпуле» игра с огнем с высокими ставками. Ценность актива нельзя ронять, задача владельца – получить при продаже клуба 4,5 миллиарда евро.