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Окружение Мбаппе начало переговоры с «Аль-Хилялем»

сегодня, 12:17

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может покинуть команду этим летом.

По информации источника, окружение француза вступило в переговоры с «Аль-Хилялем». Саудовский клуб готов выделить на сделку 700 млн евро, часть суммы за трансфер получит ПСЖ. «Аль-Хиляль» хочет подписать двухлетний контракт с форвардом, а сам футболист — на 1 год. Отмечается, что парижане намерены продать игрока за 300 млн, тогда как окружение Килиана готово сделать всё возможное, чтобы выручить сумму, близкую к 500 млн, в таком случае ПСЖ получит около 200 млн.

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