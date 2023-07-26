Окружение Мбаппе начало переговоры с «Аль-Хилялем»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может покинуть команду этим летом.
По информации источника, окружение француза вступило в переговоры с «Аль-Хилялем». Саудовский клуб готов выделить на сделку 700 млн евро, часть суммы за трансфер получит ПСЖ. «Аль-Хиляль» хочет подписать двухлетний контракт с форвардом, а сам футболист — на 1 год. Отмечается, что парижане намерены продать игрока за 300 млн, тогда как окружение Килиана готово сделать всё возможное, чтобы выручить сумму, близкую к 500 млн, в таком случае ПСЖ получит около 200 млн.