«Бавария» претендует на победителя Лиги Наций 2023

«Бавария» начала переговоры о подписании вратаря «Брентфорда» и сборной Испании Давида Райи. Английский клуб просит за своего голкипера 46,5 миллионов евро. Ранее сорвался переход испанца в «Тоттенхэм».
В прошедшем сезоне 27-летний голкипер провёл 38 матчей в АПЛ, пропустил 46 мячей и 12 матчей отыграл на ноль. Райя является одним из лучших вратарей прошедшего сезона английской Премьер-Лиги по количеству совершённых сэйвов. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 30 миллионов евро. Контракт игрока с «Брентфордом» действует до лета 2024 года.