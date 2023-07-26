«Бавария» претендует на победителя Лиги Наций 2023

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сегодня, 14:31

«Бавария» начала переговоры о подписании вратаря «Брентфорда» и сборной Испании . Английский клуб просит за своего голкипера 46,5 миллионов евро. Ранее сорвался переход испанца в «Тоттенхэм».