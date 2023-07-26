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«Бавария» претендует на победителя Лиги Наций 2023

сегодня, 14:31

«Бавария» начала переговоры о подписании вратаря «Брентфорда» и сборной Испании Давида Райи. Английский клуб просит за своего голкипера 46,5 миллионов евро. Ранее сорвался переход испанца в «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне 27-летний голкипер провёл 38 матчей в АПЛ, пропустил 46 мячей и 12 матчей отыграл на ноль. Райя является одним из лучших вратарей прошедшего сезона английской Премьер-Лиги по количеству совершённых сэйвов. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 30 миллионов евро. Контракт игрока с «Брентфордом» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
НикСта63
НикСта63
сегодня в 15:10
Непонятно зачем Баварии вратарь. Есть Нойер, у него сидит Ульрайх. Нюбель в аренде… Зомера отдают…🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:52
Один из лучших в этом сезоне в Англии,почти как Ихорь Акинфеев! 😜
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:36
Другая финансовая лига...
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