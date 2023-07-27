«Сармьенто» – «Банфилд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Сармьенто» – «Банфилд», который состоится 29 июля 2023 года

«Сармьенто»

«Сармьенто» не хватает звезд с неба, но и не плетется внизу турнирной таблицы. Команда набрала 29 баллов и занимает 19 место в турнирной таблице, особо не рассчитывая подняться гораздо выше. В предстоящей игре с набравшим ход «Банфилдом», хозяевам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться победы и оторваться от конкурентов. Матч будет интересным и непредсказуемым, несмотря на отсутствие яркой вывески.

24 июля «Сармьенто» уступил на выезде «Дефенса и Хустисия» (0:3), а 15 числа команда разошлась миром с «Велес» Сарсфилд (1:1).

«Банфилд»

Еще полтора месяца назад коллектив шел очень низко в турнирной таблице и не давал повода для радости болельщикам. Сейчас «Банфилд» имеет серию без поражений и уступает нынешнему сопернику только по дополнительным показателям. Гости приложат максимум усилий, чтобы как минимум не проиграть и не прервать ряд матчей, которые дают им уверенность в себе на каждую следующую встречу.

25 июля «Банфилд» обыграл на своем поле «Годой Крус» (2:0), а 17 числа коллектив сыграл вничью с «Ланусом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сармьенто» – 2.85

Ничья – 2.8

Победит «Банфилд» – 2.9

Статистика

«Сармьенто» выиграл лишь одну игру из десяти последних матчей

«Банфилд» проиграл три из десяти последних встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Предполагаем, что обе команды смогут реализовать свои моменты, но в конце концов не определят победителя и поделят очки.