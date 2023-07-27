«Флуминенсе» – «Сантос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Флуминенсе» – «Сантос», который состоится 29 июля 2023 года
«Флуминенсе»
После шестнадцати матчей текущего сезона бразильской Серии A «Флуминенсе» занимает седьмое место. Предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием «трёхцветных» за последнее время. На своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, «Большой Флу» взял верх над «Интернасьоналем» в рамках матча 14-го тура чемпионата. Через неделю ничью раскатала «команда воинов» с «Фламенго» (0:0).
25 июля со счётом 2:0 «Коритиба» одержала победу над «Флуминенсе» на своём поле.
«Сантос»
«Сантос» в турнирной таблице чемпионата Бразилии находится на данный момент на четырнадцатой строчке. Вспомним недавние футбольные поединки «рыб», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «трёхцветными». 9 июля с разницей в один мяч дома «чёрно-белые» обыграли команду «Гояс» в матче 14-го тура Серии A (4:3). С разницей в три мяча «Сан-Паулу» выиграл у «Сантоса» в игре следующего тура.
На прошлых выходных со счётом 2:2 ничью раскатали «рыбы» на своём поле с «Ботафого».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Флуминенсе» – 1.59
- Ничья – 3.80
- Победит «Сантос» – 6.00
- Победит «Флуминенсе» с форой -1.5 – 2.66
- Обе забьют — нет – 1.61
- Обе забьют — да – 2.22
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В трёх футбольных поединках из пяти крайних «Большой Флу» выиграл у своих оппонентов
- За тот же период «рыбы» одержали одну победу.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Флуминенсе» коэффициент 1.59. Два года «трёхцветные» не выигрывают у «Сантоса». В предстоящей игре «Большой Флу» возьмёт реванш и прервёт данную безвыигрышную серию.