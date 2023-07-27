«Флуминенсе» – «Сантос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Флуминенсе» – «Сантос», который состоится 29 июля 2023 года

«Флуминенсе»

После шестнадцати матчей текущего сезона бразильской Серии A «Флуминенсе» занимает седьмое место. Предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием «трёхцветных» за последнее время. На своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, «Большой Флу» взял верх над «Интернасьоналем» в рамках матча 14-го тура чемпионата. Через неделю ничью раскатала «команда воинов» с «Фламенго» (0:0).

25 июля со счётом 2:0 «Коритиба» одержала победу над «Флуминенсе» на своём поле.

«Сантос»

«Сантос» в турнирной таблице чемпионата Бразилии находится на данный момент на четырнадцатой строчке. Вспомним недавние футбольные поединки «рыб», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «трёхцветными». 9 июля с разницей в один мяч дома «чёрно-белые» обыграли команду «Гояс» в матче 14-го тура Серии A (4:3). С разницей в три мяча «Сан-Паулу» выиграл у «Сантоса» в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 2:2 ничью раскатали «рыбы» на своём поле с «Ботафого».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флуминенсе» – 1.59

Ничья – 3.80

Победит «Сантос» – 6.00

Победит «Флуминенсе» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.22

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В трёх футбольных поединках из пяти крайних «Большой Флу» выиграл у своих оппонентов

За тот же период «рыбы» одержали одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Флуминенсе» коэффициент 1.59. Два года «трёхцветные» не выигрывают у «Сантоса». В предстоящей игре «Большой Флу» возьмёт реванш и прервёт данную безвыигрышную серию.