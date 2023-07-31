«Одд» – «Стабек»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Одд» – «Стабек», который состоится 6 августа 2023 года

«Одд»

«Чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают на текущий момент восьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В сухую, забив три гола, «Одд» в гостях взял верх над командой «Олесунн» в рамках матча 14-го тура Высшей лиги. С разницей в один мяч «чёрно-белые» обыграли дома «Волеренгу» в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Одд» потерпел поражение от «Русенборга» в гостях.

«Стабек»

«Синие» в Элитсерии на текущий момент находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи «Стабека», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «Оддом». Девять матчей к ряду «синие» не выигрывают своих соперников. С минимальным счётом в рамках матча 14-го тура «Стабек» дома проиграл «Викингу». С разницей в один мяч «синие» проиграли «Хам-Каму» в гостях (2:3).

29 июля со счётом 0:1 «Стабек» уступил на своём поле команде «Мольде».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Одд» – 2.13

Ничья – 3.40

Победит «Стабек» – 3.30

Победит «Одд» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 1.96

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из пяти последних матчей «Одда» три завершились поражениями

За аналогичный период «Стабек» уступил своим соперникам в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Одда» коэффициент 2.13. На своём поле обычно «чёрно-белые» обыгрывают «Стабек». Свои три очка в предстоящем матче «Одд» возьмёт.