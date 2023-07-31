«Хёугесунн» – «Русенборг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Хёугесунн» – «Русенборг», который состоится 6 августа 2023 года

«Хёугесунн»

На сегодняшний день «арабы» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. В один мяч «Глимт» на своём поле обыграл «сине-белых» в матче 14-го тура Элитсерии. С минимальным счётом «Хёугесунн» одержал победу над «канарейками» из Лиллестрёма. Победный гол забил во втором тайме датский защитник Сёрен Риз.

30 июля «Сарпсборг 08» со счётом 2:1 взял верх над «Хёугесунном».

«Русенборг»

«Маленькие тролли» в Элитсерии на сегодняшний день находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи с участием «Русенборга», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хёугесунном». С минимальным счётом «чёрно-белые» одержали победу над «Стрёмсгодсетом» в гостях. 27 июля со счётом 2:2 вничью завершилась первая четвертьфинальная игра квалификации Лиги конференций УЕФА с командой «Крусейдерс» из Северной Ирландии.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «маленькие тролли» обыграли «Одд».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хёугесунн» – 3.00

Ничья – 3.45

Победит «Русенборг» – 2.23

Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.16

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 1.5 гола за игру

Из пяти последних матчей «арабы» проиграли в трёх встречах

За аналогичный период «маленькие тролли» уступили в одном поединке.

Прогноз

«Хёугесунн» смог дома обыграть «канареек» и в предстоящем матче у «арабов» есть все шансы взять верх над «троллями». Компания Pinnacle предлагает на победу «Хёугесунна» коэффициент 3.00.