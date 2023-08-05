«Рубин» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Рубин» – «Локомотив», который состоится 08 августа 2023 года

«Рубин»

У «Рубина» еще не все получается в нынешнем сезоне, но команде нужно время, чтобы привыкнуть к такому темпу спустя год отсутствия. Коллектив уже проиграл в первом туре группового этапа кубка России, поэтому домашняя встреча с «Локомотивом» должна стать шансом хозяев на хороший результат. Совсем недавно команды уже подарили красивый поединок между собой и этот обещает быть не хуже.

05 августа «Рубин» крупно проиграл на своем поле «Спартаку» (1:4), а 30 числа сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

«Локомотив»

«Железнодорожники» показывали неплохие результаты, но поражение в последнем туре слегка разочаровало болельщиков. Тем не менее, «Локомотив» уже имеет три очка в группе кубка России и если сможет победить в Казани, то сделает огромный шаг к выходу из группы в плей-офф турнира. Поединки с «Рубином» всегда получаются яркими, поэтому зрители вправе ожидать и от этой встречи интригующего противостояния.

05 августа «Локомотив» разгромно проиграл на выезде ЦСКА (1:4), а 30 июля с тем же счетом крупно обыграл «Факел» в Воронеже.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рубин» – 2.7

Ничья – 3.4

Победит «Локомотив» – 2.6

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Рубина» завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» проиграл лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Локомотива» при двух ничейных результатах

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. «Ростов» выглядит неуверенно в последних матчах и мы прогнозируем, что клуб снова не наберет очков в кубке России.