«Рубин» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Рубин» – «Локомотив», который состоится 08 августа 2023 года
«Рубин»
У «Рубина» еще не все получается в нынешнем сезоне, но команде нужно время, чтобы привыкнуть к такому темпу спустя год отсутствия. Коллектив уже проиграл в первом туре группового этапа кубка России, поэтому домашняя встреча с «Локомотивом» должна стать шансом хозяев на хороший результат. Совсем недавно команды уже подарили красивый поединок между собой и этот обещает быть не хуже.
05 августа «Рубин» крупно проиграл на своем поле «Спартаку» (1:4), а 30 числа сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).
«Локомотив»
«Железнодорожники» показывали неплохие результаты, но поражение в последнем туре слегка разочаровало болельщиков. Тем не менее, «Локомотив» уже имеет три очка в группе кубка России и если сможет победить в Казани, то сделает огромный шаг к выходу из группы в плей-офф турнира. Поединки с «Рубином» всегда получаются яркими, поэтому зрители вправе ожидать и от этой встречи интригующего противостояния.
05 августа «Локомотив» разгромно проиграл на выезде ЦСКА (1:4), а 30 июля с тем же счетом крупно обыграл «Факел» в Воронеже.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рубин» – 2.7
- Ничья – 3.4
- Победит «Локомотив» – 2.6
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Рубина» завершились исходом «обе забьют»
- «Локомотив» проиграл лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Локомотива» при двух ничейных результатах
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. «Ростов» выглядит неуверенно в последних матчах и мы прогнозируем, что клуб снова не наберет очков в кубке России.