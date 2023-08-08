«Панатинаикос» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Панатинаикос» – «Марсель», который состоится 09 августа 2023 года

«Панатинаикос»

Греческий клуб уже прошел без особых проблем одного соперника в прошлом раунде квалификации, но сейчас им будет противостоять одна из самых сильных команд на данном этапе. Клюк к общему успеху лежит через домашний поединок, ведь хозяевам важно при своих трибунах добиться результата, который они смогли бы защищать уже в ответной встрече во Франции.

1 августа «Панатинаикос» сыграл вничью на своем поле с «Днепр-1» (2:2), а 25 числа обыграл того же соперника на нейтральном поле «Днепр-1» (3:1).

«Марсель»

«Марсель» в упорной борьбе Лиги 1 смог завоевать место в квалификации Лиги Чемпионов и теперь постарается пройти два непростых раунда, чтобы пробиться в группу. Совсем скоро команда стартовать в Лиге 1 и для этого тренерский штаб проводил форсированную подготовку к ответственным встречам. Предстоящий поединок с «Панатинаикосом» является самым популярным и интригующим из всех в этот игровой день.

02 августа «Марсель» проиграл «Байеру» (1:2), а ранее 27 июля переиграл «Валвейк» (1:0). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Панатинаикос» – 4.2

Ничья – 3.5

Победит «Марсель» – 1.9

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Марселя» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Панатинаикос» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.2. Предполагаем, что у французского коллектива все пойдет не по плану с первых минут, а греческая команда сможет добиться минимально победы.