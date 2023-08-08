«Панатинаикос» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Панатинаикос» – «Марсель», который состоится 09 августа 2023 года
«Панатинаикос»
Греческий клуб уже прошел без особых проблем одного соперника в прошлом раунде квалификации, но сейчас им будет противостоять одна из самых сильных команд на данном этапе. Клюк к общему успеху лежит через домашний поединок, ведь хозяевам важно при своих трибунах добиться результата, который они смогли бы защищать уже в ответной встрече во Франции.
1 августа «Панатинаикос» сыграл вничью на своем поле с «Днепр-1» (2:2), а 25 числа обыграл того же соперника на нейтральном поле «Днепр-1» (3:1).
«Марсель»
«Марсель» в упорной борьбе Лиги 1 смог завоевать место в квалификации Лиги Чемпионов и теперь постарается пройти два непростых раунда, чтобы пробиться в группу. Совсем скоро команда стартовать в Лиге 1 и для этого тренерский штаб проводил форсированную подготовку к ответственным встречам. Предстоящий поединок с «Панатинаикосом» является самым популярным и интригующим из всех в этот игровой день.
02 августа «Марсель» проиграл «Байеру» (1:2), а ранее 27 июля переиграл «Валвейк» (1:0). Оба матча были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Панатинаикос» – 4.2
- Ничья – 3.5
- Победит «Марсель» – 1.9
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Марселя» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Панатинаикос» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Марсель» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.2. Предполагаем, что у французского коллектива все пойдет не по плану с первых минут, а греческая команда сможет добиться минимально победы.