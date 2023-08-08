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«Панатинаикос» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:39
«Панатинаикос» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Панатинаикос» – «Марсель», который состоится 09 августа 2023 года

«Панатинаикос»

Греческий клуб уже прошел без особых проблем одного соперника в прошлом раунде квалификации, но сейчас им будет противостоять одна из самых сильных команд на данном этапе. Клюк к общему успеху лежит через домашний поединок, ведь хозяевам важно при своих трибунах добиться результата, который они смогли бы защищать уже в ответной встрече во Франции.

1 августа «Панатинаикос» сыграл вничью на своем поле с «Днепр-1» (2:2), а 25 числа обыграл того же соперника на нейтральном поле «Днепр-1» (3:1).

«Марсель»

«Марсель» в упорной борьбе Лиги 1 смог завоевать место в квалификации Лиги Чемпионов и теперь постарается пройти два непростых раунда, чтобы пробиться в группу. Совсем скоро команда стартовать в Лиге 1 и для этого тренерский штаб проводил форсированную подготовку к ответственным встречам. Предстоящий поединок с «Панатинаикосом» является самым популярным и интригующим из всех в этот игровой день.

02 августа «Марсель» проиграл «Байеру» (1:2), а ранее 27 июля переиграл «Валвейк» (1:0). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Панатинаикос» – 4.2
  • Ничья – 3.5
  • Победит «Марсель» – 1.9

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Марселя» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Панатинаикос» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Марсель» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.2. Предполагаем, что у французского коллектива все пойдет не по плану с первых минут, а греческая команда сможет добиться минимально победы.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:05
Настаиваю, что все в этой любопытной паре, скорее всего, решится в ответном противостоянии на знаменитом стадионе Велодром. Ну а здесь должно быть очень мало зрелищности именно на поле и много позиционной борьбы в адской обстановке, созданной скандально известной ультрас-группировкой Панатинаикоса с соответствующим инфернальным названием Гейт 13 (то есть, ворота в преисподнюю). В связи с чем в данном матче навряд ли произойдет больше 2-х взятий ворот, на что я и предлагаю заключить ставочное пари за весьма существенный коэффициент.
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