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«Лас Пальмас» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 07:22
«Лас Пальмас» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Лас Пальмас» – «Мальорка», который состоится 12 августа 2023 года

«Лас Пальмас»

«Жёлто-синие» по итогам прошлого сезона Сегунды заняли второе место и заслужили право играть в испанской Ла Лиге. Для того чтобы оценить шансы новичка Примеры в матче с «островитянами», предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «Лас Пальмаса». Из шести товарищеских матчей в двух «жёлто-синие» уступили своим соперникам. С разницей в один мяч «Эспаньол» взял верх над «Лас-Пальмасом». С минимальным счётом «жёлто-синие» обыграли «Кадис».

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Лас-Пальмас» потерпел поражение от «красных быков» из Лейпцига.

«Мальорка»

«Киноварные» в турнирной таблице Ла Лиге по итогам прошлого сезона заняли девятое место. Вспомним несколько матчей «Мальорки» за последнее время. С разгромным счётом, поразив пять раз ворота соперника, «красно-чёрные» обыграли команду «Побленсе». Четыре гола из пяти были забиты во второй половине второго тайма. Ничейным исходом завершилась игра с английским футбольным клубом «Сандерленд» (1:1).

6 августа со счётом 1:1 вничью сыграли «островитяне» с командой «Специя».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лас Пальмас» – 2.47
  • Ничья – 3.00
  • Победит «Мальорка» – 3.30
  • Победит «Лас Пальмас» с форой -1.5 – 5.05
  • Обе забьют — нет – 1.62
  • Обе забьют — да – 2.26
  • Тотал голов больше 1.5 гола – 1.57
  • Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.36

Статистика

  • Четыре очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – да
  • В четырёх матчах из десяти последних «Лас Пальмас» выиграл своих соперников
  • За тот же период «Мальорка» обыграла своих оппонентов в пяти футбольных поединках.

Прогноз

«Лас-Пальмас» с первого тура попытается заявить о себе, как о команде, которая в Примере надолго. Но опыт игр с сильными соперниками в Ла Лиге, которого на данный момент больше у «островитян», поможет гостям не проиграть в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.00.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк мальорка
Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 08:12
Лас Пальмас и Мальорка были очень частыми игровыми партнерами еще со времен их пересекающейся деятельности под стягом Сегунды. Где обороне канарцев не редко доставалось от нападения мальоркцев, причем как дома, так и в гостях. Скажем, "красно-черные" обижают кипера "пальм" уже на протяжении аж 9-ти свиданок кряду, кроме одного случая. Считаю, что и в данном своеобразном островном дерби Мальорка в очередной раз поразит ворота Лас Пальмаса за нормальный коэффициент!
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