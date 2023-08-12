«Лас Пальмас» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Лас Пальмас» – «Мальорка», который состоится 12 августа 2023 года

«Лас Пальмас»

«Жёлто-синие» по итогам прошлого сезона Сегунды заняли второе место и заслужили право играть в испанской Ла Лиге. Для того чтобы оценить шансы новичка Примеры в матче с «островитянами», предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «Лас Пальмаса». Из шести товарищеских матчей в двух «жёлто-синие» уступили своим соперникам. С разницей в один мяч «Эспаньол» взял верх над «Лас-Пальмасом». С минимальным счётом «жёлто-синие» обыграли «Кадис».

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Лас-Пальмас» потерпел поражение от «красных быков» из Лейпцига.

«Мальорка»

«Киноварные» в турнирной таблице Ла Лиге по итогам прошлого сезона заняли девятое место. Вспомним несколько матчей «Мальорки» за последнее время. С разгромным счётом, поразив пять раз ворота соперника, «красно-чёрные» обыграли команду «Побленсе». Четыре гола из пяти были забиты во второй половине второго тайма. Ничейным исходом завершилась игра с английским футбольным клубом «Сандерленд» (1:1).

6 августа со счётом 1:1 вничью сыграли «островитяне» с командой «Специя».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лас Пальмас» – 2.47

Ничья – 3.00

Победит «Мальорка» – 3.30

Победит «Лас Пальмас» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 1.62

Обе забьют — да – 2.26

Тотал голов больше 1.5 гола – 1.57

Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.36

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – да

В четырёх матчах из десяти последних «Лас Пальмас» выиграл своих соперников

За тот же период «Мальорка» обыграла своих оппонентов в пяти футбольных поединках.

Прогноз

«Лас-Пальмас» с первого тура попытается заявить о себе, как о команде, которая в Примере надолго. Но опыт игр с сильными соперниками в Ла Лиге, которого на данный момент больше у «островитян», поможет гостям не проиграть в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.00.