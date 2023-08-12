Беги из «Тоттенхэма» если хочешь трофей.

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вчера, 15:10

И так, стало известно, что Харри Кейн все же покинул «Тоттенхэм», и теперь будет выступать за немецкую «Баварию». Выбрал на этот раз лидера, где трофеи сыплются на голову каждый сезон, даже на скамейке удобно расположится. И вот от команды Почеттино ничего не осталось, уже ушел Кристиан Эриксен, растворился в футбольной безвестности Делли Алли, ну кто там остался Сон Хин Мин, который без Кейна будет как без рук, и может без ног, их суперсвязка была очень опасна. Кейн провел тут много лет, является воспитанником академии, в детстве его заброкавали в «Арсенал», но есть фото его маленького мальчика в футболке «канониров».

Тут он вырос стал лидером на долгие годы, и был в шаге от трофеев: в 2015 проиграли кубок лиги «Челси», в 2016 и в 2017 могли завоевать титул в АПЛ . В 2019 дошли до финала ЛЧ , хотя путь в финал проложили другие футболисты Сон Хин Мин в 1/4 с «Ман Сити», а в полуфинале Лукас Моура своим историческим хет-триком вывел в игре с «Аяксом» клуб в финал. Кейн тогда был травмирован, но сыграет в финале против «Ливерпуля», в котором проиграют. Дальше мне кажется все рухнуло. Уход Почеттино, смена тренеров, хотя Кейн все оставался верен клубу забивая голы, мог выиграть ЕВРО 2020, но и там его ждала неудача и проигрыш в очередном финале. Так что отправившись в «Баварию» сможет завоевать трофеи, но для меня его уход все же приравнен предательству. По этому давайте еще вспомним футболистов, которые ушли из «Тоттенхэма» за трофеями".

5. Кайл Уокер «Тоттенхэм» (2009-2017) перешел в «Манчестер Сити» (с 2017 по н.в.)

Уокер практически 8 лет провел тут, вместе с клубом был в шаге от завоевания трофеев в 2015 году «Тоттенхэм» играл в финале кубка лиги, который достался в итоге «Челси». Следующие сезоны 2016, 2017 клуб был в шаге от того, чтобы завоевать даже титул в АПЛ , но сначала даже не смогли догнать сенсационный «Лестер» финишировав и во все третьими, а годом позже уступили очередной трофей и чемпионство «Челси», финишировав на этот раз уже вторыми.

Можно считать Уокер стал первым футболистом Почеттиновской эпохи, который не дождавшись трофеев принял предложение от «Ман Сити», и в июле 17 года сменил Лондон на Манчестер, ну и он ни разу об этом не пожалел. С тех пор он собрал добрый урожай трофеев: 5 титулов в АПЛ , 2 кубка Англии, 4 кубка лиги, 1 суперкубок и вишенкой на торте можно считать ЛЧ выигранную в этом году. Ну с возможностями горожан, да еще с лучшим тренером последних 10 лет Хосепом Гвардиолой это не проблема.

4. Гарэт Бэйл «Тоттенхэм» (2007-2013) перешел в «Реал Мадрид» ( с 2013 по 2022)

Бэйл провел в стане «шпор» где-то 6 лет, но он первый футболист в моем списке выигравший трофей кубок лиги 2008 года, но, что странное в финале он не играл. Вообще тогда казалось, что у клуба наконец стало получатся, клуб на правильном пути, что может быть еще лучше, командой тогда управлял Харри Реднапп, при котором «Тоттенхэм» провел впервые лучшие сезоны в 21 веке. Хотя тот самый кубок лиги 2008 года, когда переиграли «Челси», на посту тренера был испанец Хуанде Рамос. Уже в 2009 снова финал кубка лиги, но на этот раз трофей достался «Манчестер Юнайтеду», после была Лига Чемпионов в 12 году, где удалось дойти до 1/4 финала проиграв будущему клубу валлийца «Реал Мадриду». Именно тогда Бэйл о себе громко заявил, как об отличном футболисте.

В Итоге он переходит в Реал Мадрид", если не ошибаюсь на тот момент это был рекорд по трансферу игрока, 100 лямов евро, став самым дорогим игроком на рынке. Ну и за этот период после ухода или побега, как кто-то скажет из «Тоттенхэма» Бэйл насобирал кучу трофеев и прочих медалей: 3 титула Примеры, по 1 кубку и суперкубку Испании, 2 суперкубка УЕФА , 4 клубных чемпионата мира и 5 ушастиков ЛЧ , не плохо так для воспитанника «Саутгемптона».

3. Лука Модрич «Тоттенхэм» (2008-2012) перешел в «Реал Мадрид» ( с 2012 по н.в.)

Модрич, гениальный хорватский футболист, они вместе с Бэйлом сумели встряхнуть «Тоттенхэм» на чуть-чуть, были ожидания и надежды на будущее, но как понимаем с лондонцами много трофеев не насобираешь, а если и выиграл то ты мог не сыграть в финале, как валлиец. Хорват тут тоже был лидером, его игровые качества конечно отметили в Мадриде, и в 2012 году состоялся его переход в «Реал».

С тех пор Модрич добился всего 3 титула Примеры, 2 кубка и 4 суперкубка в Ла Лиге, 4 суперкубка УЕФА , 5 побед в ЛЧ и еще 5 побед на клубном чемпионате мира, а вишенкой тут стал выигранный им золотой мяч в 2018 году. футболист не смотря на свой возраст все еще полезен и все еще играет за «сливочных», ведь уже ушли Роналду, Бэйл, Бензема, Рамос и прочие лидеры клуба, которые ковали вместе с ним победы, а вот он до сих по тут.

2. Сол Кэмпбелл «Тоттенхэм» (1992-2001) перешел в «Арсенал» ( с 2001 по 2006)

Кэмпбелл был воспитанником академии «Тоттенхэма», даже носил капитанскую повязку клуба, завоевал кубок лиги 1999 года, но вся его преданность тут же улетучилась, когда в 2001 году он перешел на прямую в «Арсенал». Ведь это было шоком для всех, настоящее предательство для фанатов и клуба, ведь «канониры» прямые конкуренты «шпор» по Лондону матчи носят принципиальный характер северолондонского дерби. После чего Сол получил прозвище Иуда!!!

Практически в «Арсенале» сразу он завоевал золотой дубль в 2002 году, в 2004 году стал частью непобедимой команды Венгера. Но вот ЛЧ он так и не смог осилить, тогда в финале они проиграли «Барселоне 1:2», хотя он забил в том матче гол, но этого не хватило, тогда вратарь получил красную, и клуб остался в меньшинстве, а сине-гранатовые сумели дожать их, и по праву победили. С точки зрения футболист добился высот, но стал предателем в лице другой команды, возможно Сол Кэмпбеллу все равно, ведь вкус побед, и золота он всегда приятен.

1. Тедди Шерингем «Тоттенхэм» (1992-1997) перешел в «Манчестер Юнайтед» (1997-2001)

Шерингем перешел на старте сезона, на старте английской премьер-лиги в 1992 году. Уже в первом сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба, и всего чемпионата с 22 голами, казалось клуб на правильном пути, можно рассчитывать на трофеи, но их так и не было, самым высоким местом стало 5-ое. Вскоре футболист решил уйти, без Шерингема «шпоры» даже побывали на грани вылета, в основном клуб был во второй части таблицы. Так что интересно, как теперь будут играть без Кейна, ведь столько сколько забивал он будет сложно найти ему замену, снова бомбардир покидает клуб.

Шерингем в 97 году принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед», клуб на тот момент был лидером АПЛ , брал титулы и прочие кубки. Завоевал с «красными дьяволами» три титула подряд, вишенкой на торте был выигранный исторический требл в 1999 году. Тедди один из двух футболистов на ровне с Сульшером, забившем в финале ЛЧ против «Баварии», его гол стал, как в Англии сказали бы эквалайзером, а счет в том финале сравнялся, после норвежец забьет победный, вырвав прямо с мясом тот кубок у немцев. Хотя Шерингем и не был основным нападающим того клуба, но удачно заменял на ровне с Сульшером супер двойку в лице Коула и Йорка, тем самым помог Фергюсону вписать себя в историю клуба и лиги.

Однако Шерингем в 2001 году по 2003 вернулся в «Тоттенхэм», но это уже была другая команда, и футболист скорей уже доигрывал свои годы, хотя Тедди еще долго будет выступать вплоть до 2008 года.

Вот мы и вспомнили пять лучшие бегунков из «Тоттенхэма» за трофеями, интересно сколько Кейн перейдя в «Баварию» завоюет, пожелаю я все же ему удачи, не его вина, что клуб ничего не выиграл, ментальность просто не та. И лучше, что он ушел, хоть денег заработали, правда наверно придется десять раз купить продать игроков, чтобы найти ему замену, а ведь ему за все время так замену и не купили хотя бы со скамейки. Ну может еще один талант поискать в академии.