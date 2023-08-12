«Бавария» объявила о трансфере Харри Кейна

Пресс-служба «Баварии» объявила о трансфере нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Контракт с форвардом подписан до лета 2027 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 120 млн евро (с учётом бонусов).
Пресс-служба «Баварии» объявила о трансфере нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Контракт с форвардом подписан до лета 2027 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 120 млн евро (с учётом бонусов).
Единственное, руководство Баварии просто хотят в одну калитку выигрывать чемпионат, после мучений прошлого сезона, и решили такую сумму вывалить. Потому что в еврокубках покупка одного игрока ничего не решит.
Единственное, руководство Баварии просто хотят в одну калитку выигрывать чемпионат, после мучений прошлого сезона, и решили такую сумму вывалить. Потому что в еврокубках покупка одного игрока ничего не решит.
Его Леви завтраками сколько уже кормит?
Всё его уговаривают остаться, то подкупят жирным контрактом, то тренер амбициозный на уши присядет. Харри отрабатывал все контракты со шпорами от и до. Он почти святой с его терпением, любой бы уже начал халтурить.
Я его антипоклонник, но в целях его спортивной самореализации ему надо было уйти, при чем он ведь не внутри АПЛ перешёл.
Его Леви завтраками сколько уже кормит?
Всё его уговаривают остаться, то подкупят жирным контрактом, то тренер амбициозный на уши присядет. Харри отрабатывал все контракты со шпорами от и до. Он почти святой с его терпением, любой бы уже начал халтурить.
Я его антипоклонник, но в целях его спортивной самореализации ему надо было уйти, при чем он ведь не внутри АПЛ перешёл.