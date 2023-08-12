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«Бавария» объявила о трансфере Харри Кейна

вчера, 11:20

Пресс-служба «Баварии» объявила о трансфере нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Контракт с форвардом подписан до лета 2027 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 120 млн евро (с учётом бонусов).

«Бавария» объявила о трансфере Харри Кейна

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Бавария  Тоттенхэм  Кейн Харри
Перевод с Твиттер ФК «Бавария» Фото: Твиттер Харри Кейна
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11 августа
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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 22:12
хмм обидели дзюбу, остановился в шаге от ЗМ и ЛЧ
Viduka
Viduka ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:56
Он уже давно легенда клуба. Хотя бы за то, что столько лет на собственной шее тащил клуб:) Он уже давно перерос уровень Тоттенхэма, и то, что Бавария пошла на невиданные доселе для себя траты, уже говорит о многом:) А насчет подобрали - в академии Тоттенхэма его 58или кому не лень, только что не выгоняли. И то, что Кейн стал суперфорвардом — заслуга его самого, а не академии:)
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:38
Удачи Кейну, надеюсь теперь возьмет хоть какой-то трофей!
Karkaz
Karkaz ответ Тёма Ветров (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
Можно было за пол суммы от Кейна взять моложе, перспективнее, в той же БЛ. Второй вариант, взять возрастного типа Жиру, Джеко, сезон поиграть с ним, а в следующем сезоне бесплатно пытаться подписать Кейна, а на крайний случай те же 120млн. отдать за Осимена.
Karkaz
Karkaz ответ ballak144 (раскрыть)
вчера в 16:50
Влаховича не видел в деле, но в БЛ по идее любой средний нападающий будет много забивать.
salleeh
salleeh
вчера в 15:12
С нетерпением буду ждать дебют Кейна в Баварии и хочется пожелать ему удачи и признания в новом клубе. Если Бавария будет играть так, как играла при Левандовском, создавая кучу моментов для него, то Кейн поймет, что он зря прозябал в ТОТеме…
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:00
Избавили ТТХ от главного проклятья.
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:59
Добились таки своего Бавария.......
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 14:58
Могли год подождать и бесплатно забрать
aNOOBis
aNOOBis ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:57
Не понимаю твоей реакции.
Его Леви завтраками сколько уже кормит?
Всё его уговаривают остаться, то подкупят жирным контрактом, то тренер амбициозный на уши присядет. Харри отрабатывал все контракты со шпорами от и до. Он почти святой с его терпением, любой бы уже начал халтурить.
Я его антипоклонник, но в целях его спортивной самореализации ему надо было уйти, при чем он ведь не внутри АПЛ перешёл.
Тёма Ветров
Тёма Ветров ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:57
Удивительно это читать от человека с формой баварии на аватарке, одного человека покупка не решит конечно, но что у баварии было по форвардам с уходом мане? Не нужно было никого покупать, че там чупо мотинг еще играем - ставка в атаке на него?
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 14:49
Это ошибка, побить вечный рекорд апл > любого трофея, уж точно лучше дежурной победы в бундеслиге
ballak144
ballak144 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 14:46
интересное мнение " на его реальный уровень". топ бомбардир сильнейшего чемпионата не уровень уже?)
ballak144
ballak144 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:44
я по человечески рад за него. на замену ему кого то нашли?
ballak144
ballak144 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:42
ну с дзюбой с вашим составом конечно сильно, только ему не говорите) а по факту, топ нападающий для топ команды, не смотря на цену и год оставшийся по контракту. что бы вы сказали если пришел Влахович к вам?
Garrincha58
Garrincha58 ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 14:14
он больше всех рад, что его не догонит Кейн по голам в АПЛ
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:12
переплатили немчуры однозначно, что раньше за ними такое не водилось
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:53
Не ну Кейн то накалотит с Баварией кучу мячей, но нафига столько отдавать то? Это же не гарантия треблов каждый сезон. БЛ и с Дзюбой можно выиграть, а победа в ЛЧ это в первую очередь оборона и поставленная игра, плюс борьба до конца каждого игрока. Поэтому это деньги на ветер.
Единственное, руководство Баварии просто хотят в одну калитку выигрывать чемпионат, после мучений прошлого сезона, и решили такую сумму вывалить. Потому что в еврокубках покупка одного игрока ничего не решит.
dadrail
dadrail
вчера в 12:52
Пусть у него все получится в Германии. Своей игрой заслужил титулы...
Dauletbek
Dauletbek ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:27
Это футбол, жизнь...не суди- судим не будешь
Little Caprice
Little Caprice ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:26
Без трофеев нереально. Там Коман сидит, а у него баф на завоевание чемпионского титула :)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:22
Эх, ну и ценник…за 30 летнего с годичным оставшимся контрактом.

Интересно будет посмотреть на Шпор без главного своего игрока и тащера последних 8-9 лет.
DXTK
DXTK
вчера в 12:19
Чтобы без трофеев и там сидел. Не быть тебе легендой Тоттенхэма, Иуда, как был с детства за канониров, так предательство и осталось. Желаю ему там провалится, чтобы безголевая засуха его замучила .

PS Вот так в детстве подобрали когда его Арсенал выкинул а он фиг вам нам тут нарисовал и свалил когда у клуба тяжелая ситуация......Пшел на Х!!!!!! короче, ты не Харри Кейна, и не уроган, ты просто Гаррик.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:12
Свершилось то, что казалось уже не произойдет
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:08
Смех смехом будет если Кейн профукает и супер кубок
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:02
Кейну пожелаем удачи заслуживает хоть один трофей в карьере, засиделся он в шпорах надо было раньше валить
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:55
Есть ещё другая Санта-Барбара, транслируют в Париже)))
Capral
Capral
вчера в 11:54
Удачи Кейну в Баварии!!!!!!!
Посмотрим, что из этого получится...
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:54
Посмотрим на Дон Ки хота . Как будет играть в топ клубе и сможет ли помочь команде
galem72
galem72
вчера в 11:54
Наконец-то Ураган сбежал от Леви.
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