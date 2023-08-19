Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Астон Вилла» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:43
«Астон Вилла» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Эвертон», который состоится 20 августа 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» в чемпионате Англии по итогам прошлого сезона заняли седьмое место. Вспомним недавние футбольные встречи с участием «львов» из Бирмингема. «Бордово-голубая армия» в межсезонье провела шесть товарищеских встреч. Ничью раскатали «вилланы» с «сороками» из Ньюкасла (3:3). В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Астон Вилла» выиграла у римского «Лацио». С разницей в один гол «львы» взяли верх над «Валенсией» (2:1).

На прошлых выходных со счётом 5:1 «Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы».

«Эвертон»

«Ириски» в прошлом сезоне АПЛ заняли семнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей «Эвертона» за последнее время. В рамках товарищеского матча с минимальным счётом «синие» обыграли команду «Сток Сити». Победный гол забил на шестой добавленной минуте в конце матча бельгийский полузащитник Амаду Онана. С таким же счётом «Эвертон» взял верх над «Спортингом».

Со счётом 0:1 «ириски» уступили дома «Фулхэму» в рамках матча 1-го тура АПЛ.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астон Вилла» – 1.72
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Эвертон» – 4.90
  • Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 2.81
  • Обе забьют — нет – 1.92
  • Обе забьют — да – 1.92
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

  • Семь лет «Эвертон» не выигрывает у «львов» из Бирмингема
  • Три победы одержали «вилланы» в пяти последних матчах
  • За тот же период «ириски» обыграли своих соперников также в трёх встречах.

Прогноз

Доверимся статистике при прогнозировании предстоящего матча. «Львы» являются для команды из Ливерпуля достаточно неудобным соперником. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.72 на победу «Астон Виллы».

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 