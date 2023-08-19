«Астон Вилла» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Эвертон», который состоится 20 августа 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» в чемпионате Англии по итогам прошлого сезона заняли седьмое место. Вспомним недавние футбольные встречи с участием «львов» из Бирмингема. «Бордово-голубая армия» в межсезонье провела шесть товарищеских встреч. Ничью раскатали «вилланы» с «сороками» из Ньюкасла (3:3). В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Астон Вилла» выиграла у римского «Лацио». С разницей в один гол «львы» взяли верх над «Валенсией» (2:1).

На прошлых выходных со счётом 5:1 «Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы».

«Эвертон»

«Ириски» в прошлом сезоне АПЛ заняли семнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей «Эвертона» за последнее время. В рамках товарищеского матча с минимальным счётом «синие» обыграли команду «Сток Сити». Победный гол забил на шестой добавленной минуте в конце матча бельгийский полузащитник Амаду Онана. С таким же счётом «Эвертон» взял верх над «Спортингом».

Со счётом 0:1 «ириски» уступили дома «Фулхэму» в рамках матча 1-го тура АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 1.72

Ничья – 3.95

Победит «Эвертон» – 4.90

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 2.81

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.92

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Семь лет «Эвертон» не выигрывает у «львов» из Бирмингема

Три победы одержали «вилланы» в пяти последних матчах

За тот же период «ириски» обыграли своих соперников также в трёх встречах.

Прогноз

Доверимся статистике при прогнозировании предстоящего матча. «Львы» являются для команды из Ливерпуля достаточно неудобным соперником. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.72 на победу «Астон Виллы».