Чемпионаты мира: новости из прошлого

1692952453

сегодня, 11:34

Спидвей или гонки борзых?

За месяц общения в фейсбуке с различными любителями футбольной истории накопилось некоторое количество новых подробностей о тех событиях, о которых уже ранее было говорено.

В одной из групп любителей футбольной истории Тиссайда — это район Миддлсбро, северо-восток Англии — завязалась переписка с Нилом Харрисом.

Не менее 5 человек в комментариях к одному фото с матча Северная Корея — Италия на ЧМ -66 сказали, что были на том матче. В том числе и Нил.

Он выложил в комментариях фото одной из страничек программки к матчу. На той страничке были фото всех 22 игроков КНДР с именами (на английском).

Нил Харрис поведал, что в один из дней — а корейцы в группе все 3 матча играли в Миддлсбро — делегация КНДР на автобусе прибыла на стадион Кливленд в городе. На этом стадионе проводились либо собачьи бега для породы борзых, либо заезды по спидвею. В тот день был спидвей. Скорее всего, это был диковинный вид спорта для посланцев Северной Кореи. Да, я думаю и гонки борзых также были бы им в новинку.

Я спросил у Нила были ли репортёры на том стадионе в тот момент. Потому что нигде и никогда не встречал ни заметок, ни фото корейских игроков на спидвее.

Нил предположил, что если и были, то только из местной Evening Gazette. В той же группе фейсбука есть товарищ, публикующий материалы в том числе и из этой газеты прошлых лет. Но на контакт этот товарищ не пошёл.

Нил Харрис до 1971 года жил в Миддлсбро, потом переехал.

Он рассказал, что после спидвея корейцы собрались в своём автобусе. А британцы разных возрастов с программками в руках жаждали получить автографы. И дождались. Был в том автобусе и Нил.

Фото перед своим автобусом игроков Северной Кореи были даны в предыдущей статье.

А вот так корейцы ехали в автобусе и пели свою патриотическую песню:

Вот фото от Нила с автографами всех северокорейских игроков:

Я спросил у англичанина, по какому принципу обведены кружочками разного цвета номера игроков. Он не смог вспомнить этой подробности.

Зато похвалился, что имеет автографы игроков Италии, Чили и СССР .

Конечно, я попросил его предоставить фото с игроками сборной СССР . Там не все автографы. Он тепло вспомнил о Льве Яшине. И вообще отметил сборную СССР как очень дружелюбную.

Вот и автографы советских футболистов из личной коллекции англичанина Нила Харриса:

Бельгийские загадки

По сборной Бельгии что по ЧМ -70, что по ЧМ -86 одна проблема — нет информации о тех, кто оказался невостребованным в матчах, сидя на скамейке запасных. Речь идёт о турнирах Кубка мира с 1970 по 1990, когда в протоколе матча кроме 11 игроков основного состава вписывались ещё 5 человек-резервистов. Только эти 5 человек могли находиться на скамейке во время матча, только из их числа тренер мог сделать от 1 до 2 замен по ходу игры.

Кто выходил на замену мы, конечно, знаем. А вот остальных резервистов-заменителей узнать бывает трудно. Такая проблема почти по всем матчам сборной Бельгии на ЧМ -70, и по некоторым на ЧМ -86.

По одному фото в голландской газете и по видеофрагменту послематчевых пенальти в матче Бельгия — Испания на ЧМ -86 мне удалось установить всех запасных Бельгии в том матче.

Чуть ранее просил посмотреть одного бельгийца архив старых бельгийских газет на этот счёт. Он ответил, что не нашёл таких подробностей.

Я послал ему свою находку по ЧМ -86. Потом я обнаружил, что человек этот, Peter Joseph Marien, позиционирует себя в теме Belgium Soccer History.

Поэтому задал ему несколько вопросов о Нико Хойдонксе, игроке сборной Бельгии на первом чемпионате мира. Рассказ о нём был тут.

Если вы поленились освежить в памяти подробности о печальных событиях в жизни Хойдонкса, то вернитесь по ссылке, перечитайте. Вам же интереснее будет узнать другие открывшиеся подробности.

Хотя бельгиец Питер Йозеф (или Петер, не знаю, как правильно) уже лет 6 не живёт в Бельгии (живя по полгода на два дома то в Венгрии, то в Таиланде, то в квартире в Германии), но у него оказались сведения, о которых, кажется, широко не было известно.

Во-первых, Петер предоставил газетную статью от 12 июля 1930 в местной газете Het Baleng van Limburg (Важности из Лимбурга), в которой сообщалось о том, что в ночь с 10 на 11 июля 32-летний Жюль Хойдонкс шёл подвыпивший вдоль канала домой. Сам он упал в канал или кто подтолкнул — кто ж теперь знает. Но в 13-00 11 июля тело старшего брата игрока сборной выловили из канала.

Вот статья о случившемся со старшим Хойдонксом:

Эта информация однозначно отметала версию о том, что весть о смерти брата могла быть кому-то из бельгийской делегации известна в первых числах июля, когда они только прибыли в Монтевидео и знакомились с городом.

Вот ещё одно фото, на котором Нико Хойдонкс оказался с траурной повязкой.

Это сборная Бельгии посетила спортивный центр Circulo de Armas, сфотографировавшись в фехтовальном секции:

Нико Хойдонкс примерно по центру.

В общем, было не понятно, по какой причине была повязка. Но Петер вспомнил, что у футболиста в октябре 1929 г. умерла жена, которой было всего 25 лет. И прислал скан газетного сообщения об этом:

Родившаяся в марте 1904 в Антверпене с фамилией van Goethem, женщина умерла 7 октября 1929.

Прочитав в том же фейсбуке статью 5-летней давности от человека, разбирающего архивы спортивных событий местечка Берхем в окрестностях Антверпена, удалось выяснить ещё несколько подробностей.

Во время Первой мировой войны Нико учился в колледже в этом самом Берхеме. И вместе с одноклассниками, в числе которых был и Густав ван Гётем, они создали свою команду, которую назвали «Koning Albert Footballclub». Затем парни стали играть за полноценный клуб «Берхем Спорт», вместе со своими братьями, Клементом Хойдонксом и Адольфом ван Гётем. Вероятнее всего с сестрой из семьи ван Гётем Нико Хойдонкс и связал свою дальнейшую судьбу.

В 1928 г. (в феврале Хойдонкс дебютировал за сборную) Ник готовился к свадьбе. Врачи диагностировали у невесты туберкулёз. Именно поэтому пара переехала из пригорода Антверпена в провинцию Лимбург с другим воздухом.

Так выглядел лучший защитник бельгийского футбола (да и не только бельгийского) до переезда в Лимбург:

Именно за команду городка Хассельт (дивизион С) Хойдонкс и играл.

Я просмотрел одну бельгийскую газету за октябрь и далее в 1929 г., в которой подробно рассказывалось о футболе и в дивизионе А («вышка»), и в дивизионе В, и в С, где играл Хойдонкс. В октябре месяце по понятным причинам он не играл, но в ноябре 1929 играл и за сборную (с командой любителей из Лондона), и в клубе.

Не остаётся другого варианта, как принять ношение траурной повязки Нико Хойдонксом как дань памяти супруги на другом континенте. Ведь не исключено, что женщина была беременна, и траурная повязка через 9 месяцев после смерти жены — это и скорбь по не родившемуся ребёнку. Но это только моё предположение.