Команда за миллиард евро. «Челси» преодолел психологическую планку

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вчера, 20:21

Траты при Тодде Боэли достигли невероятной величины.

За три трансферных периода «Челси» потратил на трансферы более 1 миллиарда евро. Эту сумму «синие» заплатили за все покупки, начиная с момента, когда клуб попал в руки Тодду Боэли, то есть с мая 2022 года. Всего за это время за трансферную выплату в «Челси» перешли 25 футболистов. Можно при этом сколько угодно задаваться вопросом о том, как это возможно с точки зрения финансового фэйр-плей, но это уже факт. Давайте посмотрим на всех, кто перешел в клуб на «Стэмфорд Бридж», в порядке уменьшения стоимости.

1. Энцо Фернандес (121 млн евро)

«Челси» побил британский трансферный рекорд, подписав Фернандеса из «Бенфики» в январе 2023 года. Это случилось на волне успеха игрока, победившего вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

2. Мойсес Кайседо (116 млн)

Эту сделку тоже можно назвать рекордной. За такую сумму клубы АПЛ друг другу футболистов еще не продавали. «Челси» выдержал конкуренцию с «Ливерпулем» и заполучил игрока «Брайтона» и сборной Эквадора.

3. Уэсли Фофана (80,4 млн)

Бельгийский центральный защитник стал рекордным приобретением «Челси» летом 2022 года. Его купили у «Лестера». С тех пор он получил несколько травм, поэтому толком себя показать еще не успел. Ему еще предстоит завоевать место в команде. В июле он перенес операцию на колене.

4. Михаил Мудрик (70 млн)

Украинский вингер перебрался в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года. И с тех пор он в условиях жесточайшей конкуренции и турбулентности пытается закрепиться в составе. Но он всего один раз провел на поле полные 90 минут в матче Премьер-Лиги и пока ни разу не забил.

5. Марк Кукурелья (65,3 млн)

Этого крайнего защитника конкретно под себя брал бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер, который в августе прошлого года увел Кукурелью у «Брайтона», где ранее работал. Но после увольнения Поттера защитник стал все чаще выпадать из состава. Стало ясно, что дни его на «Стэмфорд Бридж» сочтены.

6. Ромео Лавия (62,1 млн)

Талантливый опорник стал целью для «Челси» и «Ливерпуля», когда ярко блеснул в прошлом сезоне в составе «Саутгемптона». И на этот раз «синие» оказались успешнее «красных». Сложно сказать, где у «Челси» найдется для бельгийца место в составе, но пополнение в коллекцию было сделано.

7. Кристофер Нкунку (60 млн)

Один из самых ярких атакующих игроков «Лейпцига» за последние сезоны. Он перешел в «Челси» нынешним летом. Но до старта сезона получил серьезную травму колена. Таким образом, дебют француза будет отложен на несколько месяцев.

8. Рахим Стерлинг (56,2 млн)

Выиграв четыре чемпионских титула за семь лет в «Манчестер Сити», Стерлинг летом 2022 года вернулся в Лондон. С тех пор опытный форвард забил восемь голов в 31 матче за «Челси».

9. Коул Палмер (46 млн)

Это последнее громкое приобретение «Челси», сделанное, когда казалось, что лондонцам уже просто некуда расширять свой состав дальше. У Палмера большая карьера только начинается, но он провел на взрослом уровне 19 матчей во всех турнирах в составе «Манчестер Сити».

10. Аксель Дисаси (45 млн)

Центральный защитник сборной Франции перешел из «Монако» в начале августа и сыграл во всех первых трех матчах «Челси» в Премьер-Лиге. Даже успел забить свой первый гол – в ворота «Ливерпуля».

11. Бенуа Бадьяшиль (38 млн)

А этот защитник сборной Франции перешел из «Монако» в январе 2023 года. Он в прошлом сезоне успел сыграть 11 матчей. Но и его накрыла волна травм, что характерно для многих новичков «Челси» из этого списка.

12. Калиду Кулибали (38 млн)

В прошлом сезоне Кулибали провел за «Челси» в АПЛ 23 матча. Его переход прошлым летом казался началом строительства новой обороны «синих». А потом началась чехарда. Сам же Кулибали уже отправился в Саудовскую Аравию, где его за 25 млн купил «Аль-Хиляль».

13. Николас Джексон (37 млн)

Забив 12 голов в 26 матчах за «Вильярреал» в прошлом сезоне, Джексон перешел в «Челси» в июне этого года. С тех пор сенегалец успел забить один мяч, поучаствовав в разгроме новичка АПЛ «Лутона» (3:0).

14. Нони Мадуеке (35 млн)

Вингер, прошедший через «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», перебрался в «Челси» из ПСВ в январе 2023 года. С тех пор провел 13 матчей в АПЛ , забив один мяч.

15. Мало Гюсто (30 млн)

Правый защитник был подписан «Челси» из «Лиона» еще прошлым летом, но его сразу же вернули французам на сезон на правах аренды. Теперь же он стал футболистом основного состава «синих». Пока по крайней мере.

16. Лесли Угочукву (27 млн)

19-летний полузащитник перешел в «Челси» из «Ренна» в августе. Пока толком шанса получить не успел, выходил на замену и суммарно провел на поле несколько минут.

17. Роберт Санчес (23 млн)

Перешедший в начале этого августа в «Челси» из «Брайтона» голкипер стал основным вратарем «синих» после ухода Кепы и Менди. Испанец как-то с ходу вписался в команду и пока пользуется безоговорочным доверием Маурисио Почеттино.

18. Кэрни Чуквуемека (18 млн)

После успешного сезона в «Астон Вилле» Чуквуемека стал игроком «Челси» в августе 2022 года. 19-летний полузащитник поначалу не получал толком игрового времени на «Стэмфорд Бридж», но в первых двух матчах нового сезона выходил в стартовом составе и даже забил гол в ворота «Вест Хэма».

19. Дейвид Вашингтон (16 млн)

18-летний бразильский форвард подписал контракт с «Челси» в августе 2023 года. Он перебрался из «Сантоса». Стоит отметить, что почти все перечисленные в этом списке заключили очень долгосрочные соглашения. У Дейвида, например, контракт составлен на семь лет. Так «Челси» избавляется от проблем с финансовым фэйр-плей.

20. Джордже Петрович (16 млн)

Сербский вратарь совершил путь, обратный более привычному: из МЛС в Европу. Он перебрался в «Челси» этим летом из «Нью-Ингленд Революшн». Будет дублером Роберта Санчеса и пока еще не дебютировал за «синих».

21. Анжело (15 млн)

Бразилец перешел в «Челси» в июле этого года. Он стал в «Сантосе» самым молодым футболистом, дебютировавшим в чемпионате Бразилии. Ему было тогда 15 лет и 308 дней. В «Челси» он не остался. Его для получения практики отдали в аренду «Страсбуру».

22. Андрей Сантос (12,5 млн)

Еще один молодой бразильский талант. Он перешел из «Васку да Гама» в январе 2023 года. Этому 19-летнему полузащитнику позволили перейти затем на правах аренды в «Ноттингем Форест», которому «Челси» неожиданно сегодня проиграл.

23. Давид Датро Фофана (12 млн)

Его подписали из норвежского «Мельде» в январе 2023 года. С тех пор он сыграл за «синих» всего три раза. В этом сезоне отдан в аренду берлинскому «Униону».

24. Пьер-Эмерик Обамеянг (12 млн)

Ранее в Премьер-Лиге у Обамеянга было пять сезонов за «Арсенал». Затем он перешел в «Барселону», откуда и вернулся год назад в «Челси». Но вернуть былую форму габонцу не удалось. Он забил всего один гол за «синих». Нынешний сезон проводит в аренде в «Марселе».

25. Габриэль Слонина (9,1 млн)