ПСЖ нет нужды держать Мбаппе. Собрали топ-форвардов, но опять отказали «Реалу»

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вчера, 17:31

За ходом истории наблюдать становится утомительно.

Летнее трансферное окно закрыто с шумным хлопком, но сделку века мы так и не увидели – от потенциального перехода Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в «Реал» было много шума, но выхлоп так и не последовал. И мыслей от этой саги сразу несколько. Во-первых, уход француза в испанский гранд для ПСЖ – потеря скорее имиджевая. Во-вторых, раздувание потенциальной сделки до невообразимых масштабов – то, что полностью отражает сущность парижан.

Удар по имиджу

И сразу в нескольких аспектах. Прежде всего, в национальном. Килиан – молодой французский талант, лучший в своем поколении. И уже в свои 24 года он показывает чемпионский менталитет – по крайней мере на уровне сборных. В 19 стать чемпионом мира, в 23 быть лидером одной из сильнейших сборных – это дано не каждому. А форвард в финале ЧМ -2022 самостоятельно перевернул ход матча с Аргентиной, затащил «синих» в серию пенальти, хотя к тому вообще не было предпосылок. И такой национальный герой – в составе французской команды. Настоящая мечта. Конечно ПСЖ не хочет отпускать своего страйкера, а в историях с потенциальным трансфером в «Реал» фигурировал даже президент Франции Эмманюэль Макрон.

Но куда важнее – другое. Парижане были готовы согласиться на продажу нападающего, категорически отказывались вести переговоры только с мадридцами. Будь дело только в национальной принадлежности Килиана, такие инсайды бы не появлялись. А парижане хотят угнаться за монолитным статусом «сливочных», команды-чемпиона по духу. Могут играть плохо – но переворачивать игру за мгновение. Берут трофеи, когда не считаются фаворитами. И забирают к себе лучших, даже если в конкурентах – «Ман Сити», «Барса» или «Ливерпуль».

Прошлым летом все силы положили, чтобы не дать Мбаппе переехать в Мадрид – получилось. Этим летом – снова. Но войну статуса ПСЖ не выиграл.

На острие – огромная глубина скамейки

Глупо говорить, что потеря Мбаппе никак не ударит по спортивной составляющей – это талант такого масштаба, что заменить его невозможно. Но надо понимать, что полноценная замена, возможно, и не требуется. В ПСЖ есть, кому реализовывать моменты – на острие собралась группа крайне перспективных исполнителей.

22-летнего португальца Гонсалу Рамуша арендовали у «Бенфики», когда еще не было ясно, останется ли Килиан. В теории это была подстраховка, если удержать французского бомбардира не удастся. И речь о форварде, который хотя бы на один матч – но позволил Португалии забыть о величии Роналду. Увидеть, что и без Криштиану есть кому тащить сборную выше. В итоге за сезон-22/23 в чемпионате Португалии Гонсалу выбил 19 голов и 7 ассистов.

Уже на ленточке парижане одержали сразу две трансферные победы: подписали молодого таланта из «Айнтрахта» – Рандаля Коло Муани – и сохранили Уго Экитике. Франкфуртцы заломили за своего форварда ценник в 100 миллионов евро, парижане договорились на 70+10 и были готовы отдать Уго Экитике – немцы согласились отпустить Рандаля при условии, что найдут ему замену, французы предложили решение. Сделка легко могла сорваться, когда Уго отказался ехать в «Айнтрахт». Провала удалось избежать, улучшив предложение – франкфуртцы согласились на 95 млн евро. Потратить пришлось больше, зато теперь в рядах ПСЖ – сразу 3 топ-форварда, не считая Килиана. В случае ухода последнего парижане уж точно не перестали бы забивать.

Топ-игроки еще и на флангах

Даже после ухода Неймара и Лионеля Месси пара топ-вингеров в команде есть. Тот же Марко Асенсио – испанец перебрался в Париж этим летом (еще один укольчик «Реалу» — пусть и не такой сильный). Полузащитник был недоволен количеством игрового времени в испанском гранде, а в ПСЖ имел шансы стать лидером. Пока что успел сыграть центрфорварда и правого вингера.

Другое приобретение – Усман Дембеле. Подписанием правого вингера парижане насолили другому испанскому гранду – «Барселоне». Каталонцы упорно верили в Усмана, под руководством Хави он наконец перестал нарушать режим и сконцентрировался на футболе. Но перспектива оказаться в ПСЖ , видимо, оказалась слишком заманчивой.

На этой позиции не хватает исполнителей, но Энрике находит альтернативы – выпускает центрхавов Ли Кан Ина и Витинью.

Постоянство ПСЖ вызывает грусть

Действия боссов клуба целиком отвечают их имиджу – правда, в их случае это никак не плюс. ПСЖ при шейхах – это про дрим-тим на бумаге, огромное количество звезд атаки. Были Месси и Рамос, сейчас состав поскромнее – но Дембеле и Асенсио тоже имеют мировое имя. Но это и недостаток слаженности характера. Такую дрим-тим в Лиге чемпионов регулярно выбивают другие европейские гранды. За все время при богатых владельцах клуб лишь раз оказался в финале – и то в пору коронавируса (тогда отказались от ответных матчей). А проиграл титул «Баварии» Ханса-Дитера Флика, который топ-клуб возглавил впервые и по счастливому стечению обстоятельств.

Проще говоря, афиша яркая, шума много – но КПД от этого парижане получают минимальный. То же самое с эпопеей «Мбаппе и „Реал“». От потенциального перехода француза к мадридцам трясся весь рынок – когда же, когда? Годом ранее Килиан был одной ногой в Мадриде – ПСЖ убедил форварда остаться, выписав щедрый контракт и позволив влиять на трансферную политику.

Теперь нападающий заявил клубу, что не станет активировать опцию продления до 2025 года. Она бы и так сгорела в августе, если бы ее не активировали. Поэтому такой шаг – плевок в лицо. И как после кучи инсайдов об ужасных взаимоотношениях, сожженных мостах вдруг заходит речь о возобновлении переговоров, потенциальном продлении контракта? Пережали – эпичная сага становится низкорейтинговым сериалом. Возможно, он полностью отвечает статусу французского клуба.