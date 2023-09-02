Топ-трансферы на ленточке летнего окна. Феликс и Канселу – в «Барсе», опорник для МЮ

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вчера, 13:51

Еще – Коло Муани за 95 млн евро, а Фати – в «Брайтоне».

Минувшей ночью работа кипела в большинстве офисов европейских грандов. Не все успели заблаговременно завершить трансферную кампанию – кого-то оставили напоследок. И в последние часы до закрытия летнего окна команды успели провернуть ряд трансферов. Рассказываем о каждом.

Жоау Феликс воплотил мечту

Когда-то в том же направлении и при похожих разговорах из «Атлетико» в «Барсу» перебрался форвард Антуан Гризманн. Только в 2019 году и «блауграна» была совсем другая, и француз к этому моменту был мировой звездой, делающей разницу в мадридском клубе.

У перехода молодого португальца мотив другой. К сделке привели неоправданные ожидания «матрасников», желание самого Жоау вырваться из сетей Диего Симеоне и понимание – после возвращения того самого Гризманна первой скрипкой Феликсу не быть.

Зимой португалец уже съездил в Лондон и полгода играл за «Челси» — говорил, что в этой команде у него больше свободы. Наиграть на выкуп не удалось – и летом нападающий уже говорил, что с детства мечтал сыграть за «Барселону».

Каталонцам оформить сделку было точно так же сложно – «Атлетико» еще у «Челси» требовал 100 млн евро за полноценный трансфер, а «сине-гранатовым» такие суммы недоступны. Да и Хави считал, что линия атаки в команде укомплектована. За последние пару недель боссам каталонцев удалось менеджера убедить в необходимости Феликса, а мадридцев склонить к аренде.

Второй Жоау в «Барселоне»

Вместе с Феликсом в Каталонию едет крайний защитник «Ман Сити» Жоау Канселу. Он, как и форвард «Атлетико», потерял нить взаимопонимания с главным тренером, поэтому вторую часть минувшего чемпионата провел в аренде – выступал за «Баварию». Статистику он набил неплохую (гол и 4 ассиста в 15 матчах Бундеслиги), однако мюнхенцы не стали оформлять полноценный трансфер.

Отношения Канселу с Гвардиолой оставались напряженными – и тут на горизонте вновь появился вариант с «блауграной». Что интереснее всего – сообщалось, что без продаж или поступления денег от финансовых рычагов португальский защитник окажется недоступен. Тогда личными средствами поручился президент клуба Жоан Лапорта.

Хави отпустил Фати

Как ни парадоксально, именно «Барселона», несмотря на финансовые проблемы, – главное действующее лицо последних дней трансферного окна. Еще до этого они расстались с Гризманном, Дембеле, Кессье, Дестом, Бускетсом, Альбой, Умтити и многими другими. Теперь, помимо двух сделок на вход, оформлен переход на выход.

Молодой воспитанник каталонцев Ансу Фати проведет этот сезон в «Брайтоне». Многие говорили, что после травмы вингер не тот – потерял скорость, стал убирать ноги. «Сине-гранатовые» поплатились за желание форсировать карьеру испанца, сделать его вторым Месси. Хотя, несмотря на разговоры о желании клуба продать игрока (плюс подпирал отец футболиста), Хави и сам Ансу хотели продолжить сотрудничество.

Аренда в «Брайтон» — без права выкупа, «чайки» покроют 80 процентов зарплаты вингера. Из плюсов – насыщенный чемпионат, много игровой практики, шанс вернуть уверенность. Из минусов – намного выше уровень сопротивления, к чему только восстановившийся молодой исполнитель может оказаться не готов.

Финальный штрих в центр поля «Ливерпуля»

Весной мерсисайдцы готовились к смене поколений в центральной оси – поэтому отпустили Фабиньо, Хендерсона, Кейту, Окслейда-Чемберлена и Милнера. На их место пришли МакАллистер, Эндо и Собослаи. Но потерь все же было больше – оставался финальный штрих. Им стал Райан Гравенберх, на которого «красные» заглядывались еще до его перехода в «Баварию».

У мюнхенцев весной произошла тренерская рокировка – и пришедшему Томасу Тухелю Гравенберх оказался не нужен. Несмотря на это, оформить сделку удалось на финишной прямой. «Ливерпуль» заплатил «Баварии» 40 миллионов евро – теперь имеет молодых и реактивных полузащитников.

МЮ – две сделки

Уступили Мэйсона Гринвуда и забрали Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Что касается первого, история с ложными обвинениями в изнасиловании своей девушки испортила карьеру молодого англичанина – несмотря на то, что Мэйсона признали невиновным, манкунианцы возвращать его в стартовую обойму не стали. Теперь вингеру предстоит реанимировать свою карьеру в Испании – его арендовал «Хетафе».

Тяжелое испытание для Гринвуда – с «красными дьяволами» он играл в совсем другой футбол, решал принципиально иные задачи. Теперь же предстоит бороться за выживание с клубом-середняком. Хотя, может закрытая манера игры «темно-синих» принесет пользу – в построении атаки коллектив будет надеяться на скорость англичанина, он станет главным действующим лицом.

Что касается Амрабата – поговаривали, что без трансферов на выход манкунианцы не смогут договориться с «Фиорентиной». При этом марокканец пропал из заявки «фиалок» и решил ждать до последнего. Из-за ситуации с финансовым фэйр-плей МЮ договорился об аренде за 10 млн евро – в то же время соглашением предусмотрено право выкупа за 20+5 млн.

«Айнтрахт» выторговал 75+15 млн евро за Коло-Муани

Другие не могут – в ПСЖ помогут. Немцы не хотели расставаться со своим главным активом менее чем за 100 миллионов евро. За 32 матча предыдущего розыгрыша Бундеслиги француз забил 15 мячей и отдал 14 ассистов.