Грузия – Испания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Грузия – Испания, который состоится 8 сентября 2023 года

Грузия

78-е место занимает грузинская сборная в рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием команды. На своём поле ничью раскатали «крестоносцы» со сборной Норвегии (1:1). Нападающий «Аякса» Георгис Микаутадзе во второй половине встречи сравнял счёт в матче. С разницей в один гол грузины обыграли в гостях киприотов. Снова отличился Микаутадзе, а победный гол забил нападающий «Бордо» Давиташвили.

В игре 4-го тура квалификации со счётом 0:2 грузинская сборная проиграла на выезде шотландцам.

Испания

Испанцы находятся на десятом месте в международном рейтинге ФИФА . Рассмотрим несколько матчей с участием сборной Испании за последнее время. 28 марта в рамках матча 2-го тура квалификации шотландцы дома взяли верх над «Красной фурией». С разницей в один мяч сборная Испании одержала победу над итальянцами в 1/2 плей-офф Лиги наций (2:1). Победный гол в конце матча забил нападающий мадридского «Реала» Хоселу.

В финале Лиги наций УЕФА после серии пенальти испанцы обыграли хорватов.

Котировки БК Pinnacle

Победит Грузия – 9.20

Ничья – 5.20

Победит Испания – 1.35

Победит Испания с форой -1.5 – 2.00

Обе забьют — нет – 1.67

Обе забьют — да – 2.21

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В трёх матчах из пяти последних испанцы выиграли своих соперников

«Крестоносцы» из пяти крайних футбольных поединков одержали две победы.

Прогноз

Несмотря на то, что букмекеры считают испанцев явными фаворитами в предстоящей игре, мы допускаем несколько иной исход встречи. «Крестоносцы» могут зацепиться за ничью в будущем матче. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 5.20.