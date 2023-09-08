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Грузия – Испания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:59
Грузия – Испания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Грузия – Испания, который состоится 8 сентября 2023 года

Грузия

78-е место занимает грузинская сборная в рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием команды. На своём поле ничью раскатали «крестоносцы» со сборной Норвегии (1:1). Нападающий «Аякса» Георгис Микаутадзе во второй половине встречи сравнял счёт в матче. С разницей в один гол грузины обыграли в гостях киприотов. Снова отличился Микаутадзе, а победный гол забил нападающий «Бордо» Давиташвили.

В игре 4-го тура квалификации со счётом 0:2 грузинская сборная проиграла на выезде шотландцам.

Испания

Испанцы находятся на десятом месте в международном рейтинге ФИФА. Рассмотрим несколько матчей с участием сборной Испании за последнее время. 28 марта в рамках матча 2-го тура квалификации шотландцы дома взяли верх над «Красной фурией». С разницей в один мяч сборная Испании одержала победу над итальянцами в 1/2 плей-офф Лиги наций (2:1). Победный гол в конце матча забил нападающий мадридского «Реала» Хоселу.

В финале Лиги наций УЕФА после серии пенальти испанцы обыграли хорватов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Грузия – 9.20
  • Ничья – 5.20
  • Победит Испания – 1.35
  • Победит Испания с форой -1.5 – 2.00
  • Обе забьют — нет – 1.67
  • Обе забьют — да – 2.21
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

  • Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В трёх матчах из пяти последних испанцы выиграли своих соперников
  • «Крестоносцы» из пяти крайних футбольных поединков одержали две победы.

Прогноз

Несмотря на то, что букмекеры считают испанцев явными фаворитами в предстоящей игре, мы допускаем несколько иной исход встречи. «Крестоносцы» могут зацепиться за ничью в будущем матче. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 5.20.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:33
Грузины и испанцы дважды пересекались друг с дружкой как раз в уже вышеупомянутых смотринах на прошедший мундиаль 2022. И вот тогда у себя дома кавказские "крестоносцы" все-таки сумели оказать полноценное сопротивление "красной фурии". Да так, что Испания по настоящему отскочила, проигрывая перед перерывом 0:1 после гола Хвичи. Ну а победный мяч гости сумели забить уже в добавленное время (на 92-й минуте), одержав таким образом очень трудную викторию со счетом 2:1. В связи с чем попробую предположить и здесь отпор со стороны Грузии, вместе со ставкой на фору 2 (+1.5) за классный коэффициент.
Гость
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